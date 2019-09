Semaine de la mobilité et de la sécurité routière du 16 au 22 septembre 2009

Cette année, la Semaine de la mobilité et de la sécurité routière à l’initiative du Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de la Mer sera inaugurée à Paris par la Fête des Transports et suivie dans toute la France par de nombreuses manifestations de sensibilisation à la mobilité et à la sécurité routière. Rappelons que cette édition inédite réunit pour la première fois deux événements majeurs, la Semaine européenne de la mobilité et la Semaine de la sécurité routière, pour créer un seul temps fort annuel et porter haut le message : « Bougez autrement ».

L’édition 2009 de la Fête des transports organisée par l’Association « Transports Passion », en partenariat avec le Ministère du Développement durable, se déroulera place de la Bastille les 12 et 13 septembre. Résolument ludique et interactif, ce rendez-vous offrira au public de nombreuses animations pour s’informer, partager et échanger avec les professionnels et associations sur les initiatives destinées à favoriser la mobilité durable et la sécurité routière.

Ensuite, du 16 au 22 septembre, la Semaine de la mobilité et de la sécurité routière donnera lieu à de nombreux événements qui se dérouleront partout en France dans le cadre de l’appel à projets lancé par le ministère auprès de tous les acteurs de la mobilité : collectivités locales, entreprises, exploitants d’un réseau de transport, associations, services publics et établissements scolaires.

Un des temps forts de cette Semaine sera la Journée du transport public, organisée le 16 septembre dans toute la France par le GIE Objectif transport (Groupement des Autorités Responsables de Transports et Union des Transports Publics et Ferroviaires), avec le soutien du Ministère du Développement durable. Dans l’optique du Grenelle Environnement, l’objectif de cette grande opération nationale est de susciter des changements de comportements en faveur d’une mobilité plus durable, en invitant les Français à utiliser les transports collectifs pour 1 € pendant cette journée.

Mobilité et sécurité routière : quoi de neuf ? (format PDF – 1.2 Mo) : fiches thématiques avec des exemples d’initiatives partout en France

Retrouvez toutes les initiatives de la Semaine de la mobilité et de la sécurité routière à Paris et en régions sur www.bougezautrement.gouv.fr

Les inscriptions de l’appel à projets sont ouvertes jusqu’au 7 septembre, sur www.bougezautrement.gouv.fr