Semaine de la mobilité au Luxembourg, un plan d’action ” réaliste, utile et efficace”

Semaine de la mobilité : le ministre du Développement durable et des Infrastructures luxembourgeois, Claude Wiseler, lance un plan d’action destiné à promouvoir l’accessibilité des transports en commun pour les personnes à mobilité réduite. Le 16 septembre 2009, il avait réuni, lors d’une table-ronde, les acteurs des transports en commun ainsi que tous les acteurs et associations qui travaillent dans le domaine des personnes à mobilité réduite, à l’occasion de la semaine de la mobilité, pour débattre de la mise en œuvre d’un plan d’action sur l’accessibilité des transports en commun pour les personnes à mobilité réduite (PMR).

Comme l’a exposé Claude Wiseler en guise d’introduction, l’ambition de ce plan d’action est “de rassembler des experts de tous les bords, de cerner les besoins et d’élaborer des solutions aux problèmes qui se posent dans la vie quotidienne“. Le plan se veut ” réaliste, utile et efficace “, a expliqué Claude Wiseler en précisant ” qu’une partie des mesures est déjà en phase de réalisation “.

Le design for all profite à tous

Ainsi le plan d’action sur l’accessibilité a été élaboré en concertation avec tous les acteurs et associations concernées, qui, selon Claude Wiseler sont “les mieux placés pour identifier les besoins qui existent sur le terrain“. D’abord il s’agissait de définir la notion de ” personne à mobilité réduite ” (PMR). Ce n’est pas un groupe homogène : il comprend des personnes munies de toutes sortes de bagages ou d’équipements, des touristes, des personnes âgées ou enfants, des personnes malentendantes, des personnes qui présentent un handicap mental, des malvoyants, des personnes à mobilité réduite. Silvio Sagramola, de l’association Info-Handicap a précisé dans ce contexte que l’idée centrale des efforts entrepris reposait sur ” le design for all “, c’est-à-dire que les mesures sont conçues pour assurer un plus grand confort à toutes les tranches de la population. Pour illustrer l’idée du ” design for all “, Claude Wiseler, a cité à titre d’exemple l’installation d’une signalétique acoustique dans les bus, “une mesure qui devrait bénéficier non seulement aux personnes qui présentent un handicap mais en général à l’ensemble de la population

Des actions à court, moyen et long terme

La mise en œuvre du plan permettra d’améliorer l’accessibilité des services en général ainsi que l’accessibilité des chemins de fer, du service routier et de l’aérogare. Pour mieux esquisser les pistes destinées à promouvoir l’accessibilité, les acteurs concernés se sont appuyés sur deux catégories principales : les paramètres doux et les infrastructures. Au niveau des paramètres doux, le gouvernement envisage, à court terme, de mettre à disposition un ” interlocuteur PMR ” dans chaque société et établissement concerné, de sensibiliser davantage le personnel via des formations continues, et d’améliorer la communication sur l’accessibilité des personnes à mobilité réduite dans les transports en communs. Il est également envisagé d’organiser une journée porte ouverte destinée à ces personnes. Les systèmes d’information (horaire intégré, signalétique) devraient être améliorés à court et à moyen terme, à la fois dans les trains et les bus. En ce qui concerne les bus, le plan prévoit également d’équiper les véhicules d’une signalétique acoustique. Par ailleurs, Claude Wiseler a rappelé que Luxair est en train d’installer à l’aéroport un service en ligne (via SMS et E-mail) qui devrait être opérationnel vers 2010. Au niveau des infrastructures, le plan prévoit l’installation de plans tactiles dans les principales gares du Luxembourg. Pour améliorer l’accessibilité sur les routes, il est envisagé d’élaborer un document qui résume les normes concernant l’équipement des arrêts de bus. A l’aéroport, Lux-Airport prévoit d’installer à moyen terme une maquette tactile dans le hall d’accueil. (source Gouvernement Luxembourgeois)