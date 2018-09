Mémoire et handicap : Une semaine dédiée à Montpellier

3e édition de la Semaine de la Mémoire à Montpellier



Du 17 au 21 septembre 2018 aura lieu la 3e édition de la Semaine de la Mémoire à Montpellier, Caen et Bordeaux organisée par l’Observatoire B2V des Mémoires. Objectif : explorer cette faculté de notre cerveau sous toutes ses formes en réunissant d’éminents spécialistes, en diffusant la connaissance autour de la mémoire humaine, en vulgarisant les savoirs, et en permettant au grand public et aux médias d’avoir accès aux recherches et aux découvertes.

Au programme : concerts, conférences, tables rondes, expositions, ateliers, championnat des mémoires intergénérationnel et spectacles pour les petits et les grands seront proposés.

Parmi les nombreux événements prévus à Montpellier : Concert de Jean-François Zygel, pianiste, compositeur et improvisateur ; Intervention de Boris Cyrulnik, neuropsychiatre, sur le thème « Mémoire et traumatisme » ; Journée Alzheimer, conférence et repas « sans fourchette » élaboré par des chefs étoilés ; Animations scolaires à Genopolys. Les villes de Caen et Bordeaux – qui ont accueilli les éditions précédentes – confèreront à nouveau une résonance nationale à l’événement en proposant également des manifestations ouvertes gratuitement au public.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site dédié à l’événement : https://www.semainedelamemoire.fr/