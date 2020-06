Selon un sondage, la féminisation de la société constitue une réalité

Une enquête de l’Ifop Réalisée pour Famille Chrétienne, révèle qu’une très grande partie de la population partage le constat d’une féminisation de la société. Ainsi les deux tiers des Français considèrent que « la féminisation de la société constitue une réalité », leur proportion étant encore plus forte dans les rangs des hommes (72%), des catholiques pratiquants (71%) et des sympathisants de droite (73%).

Par ailleurs, 59% des Français et près de deux hommes sur trois (65%) considèrent que « les hommes devraient davantage assumer leur part masculine ». Ce souhait que les hommes assument plus leur part masculine émane surtout des personnes âgées de 65 ans et plus (68%), des ruraux (62%), des catholiques pratiquants (67%) et des sympathisants de droite (68%).

Note : Étude réalisée auprès d’un échantillon de 957 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, profession du chef de famille) après stratification par région et catégorie d’agglomération. Les interviews ont eu lieu par téléphone au domicile des personnes interrogées du 13 au 14 janvier 2011.