Selon l’OMS, le monde “se rapproche” d’une pandémie de grippe A

Le monde “se rapproche” de sa première pandémie grippale du XXIe siècle, a averti l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en expliquant que le virus A(H1N1) commence à s’installer en dehors du continent américain. De “premières propagations” du virus dans la population de pays situés en dehors du continent américain sont observées, a relevé le directeur général adjoint de l’OMS, qui a cité le Royaume-Uni, le Japon, le Chili et l’Australie.”Cependant, nous attendons toujours une activité réellement répandue (du virus) dans la population de ces pays”, a déclaré le Dr Keiji Fukuda à l’AFP. “Au niveau mondial, nous pensons que nous sommes en phase cinq – c’est-à-dire, selon la règlementation en vigueur depuis le 29 avril, en phase de pandémie “imminente” – mais nous nous rapprochons de la phase six” d’alerte pandémique maximale.

Le virus A(H1N1) de la grippe porcine a contaminé 18.965 personnes dans 64 pays et a fait 117 morts, d’après le dernier bilan communiqué mardi par le Dr Fukuda. “Il est clair que le virus semble se propager au niveau international. Nous savons qu’un certain nombre de pays sont en phase de transition, avec un passage de cas liés à des voyages (dans des pays affectés) vers un établissement plus marqué (du virus) au sein de la population”, a expliqué le numéro deux de l’OMS. Sur les conseils d’experts internationaux consultés lundi, l’OMS a décidé de tenir compte du critère de “gravité” de la maladie pour le passage en phase pandémique maximale, a indiqué le Dr Fukuda. La grippe porcine A(H1N1) est d’une gravité “modérée”, a-t-il estimé, en rejetant le terme de “bénin”. Dans les plans élaborés par l’OMS, le seul critère géographique de propagation d’un virus à des pays de plusieurs continents justifiait jusqu’ici le passage à une alerte de niveau six.

Au Mexique, foyer initial de l’épidémie, le bilan a dépassé les cent morts.

Un premier cas mortel a été confirmé au Chili, cinquième pays à enregistrer un décès provoqué par le virus, a annoncé mardi le ministre de la Santé. Dans ce pays, le plus touché en Amérique du sud, le virus A(H1N1) a été détecté chez trois cent soixante personnes dont quatre dans un état grave.

L’Egypte a annoncé mardi avoir enregistré son premier cas de grippe porcine, identifié chez une fillette venue des Etats-Unis, et qui constitue également le premier cas en Afrique.

En Europe, treize nouveaux cas ont été confirmés mardi en Espagne dans trois écoles de la région de Madrid, dont un dans une crèche. Premier pays européen officiellement contaminé, l’Espagne est, avec un total officiel de cent soixante dix-huit cas confirmés lundi par l’OMS, le deuxième pays européen le plus touché derrière le Royaume Uni. Dans ce pays, deux personnes contaminées, sans aucun lien avec d’autres cas connus de la maladie et qui n’ont pas voyagé en Amérique du Nord, ont été admises en soins intensifs dans un hôpital en Ecosse, où elles sont dans “un état critique”.

Sur l’ensemble du Royaume-Uni, trois cent soixante-deux personnes sont contaminées, a précisé à Londres le ministère britannique de la Santé. Avec bientôt cinq cent personnes contaminées, l’Australie est désormais le pays le plus touché de la région Asie-Pacifique, et le quatrième au monde derrière les Etats-Unis, le Mexique et le Canada, ont annoncé mardi les autorités sanitaires du pays.

Le Japon compte de son côté trois cent soixante-dix cas recensés par l’OMS.

Chaque jour, de nouveaux patients sont signalés, notamment dans des pays de l’hémisphère sud, confirmant les craintes de l’OMS d’une diffusion rapide du virus mutant à la faveur de l’hiver austral, propice aux épidémies grippales. Resté jusqu’à présent à peu près aussi meurtrier qu’une grippe saisonnière classique, le virus A(H1N1) pourrait se transformer en véritable fléau pour les populations plus vulnérables des pays pauvres de l’hémisphère sud, a mis en garde l’OMS.