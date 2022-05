Séjours de répit : Anaé vacances accueille les aidants et les aidés

Ecouter article Ecouter article

Offrir du répit aux aidants et aux aidés : Telle est la vocation des séjours de répit organisés par l’association Anaé en Auvergne-Rhône-Alpes. Tour d’horizon.

À qui s’adressent les séjours de répit proposés par Anaé ?

Les séjours de répit proposés par Anaé s’adressent aussi bien aux personnes qui souhaitent partir en famille qu’à celles qui préfèrent un temps de répit individuel, que ce soit des personnes aidantes ou aidées. Ainsi, il peut s’agir de parents avec un enfant en situation de handicap, mineur ou adulte sans limite d’âge ; d’un couple dont l’un des deux membres a besoin d’être aidé ou accompagné ; de personnes adultes en situation de handicap qui ont besoin d’aide pour les actes du quotidien ; de personnes en situation de handicap seules qui ne peuvent pas partir habituellement car elles n’ont pas d’accompagnateur, ou qui ne souhaitent pas partir en groupe ; et de seniors dépendants accompagnés.

En quoi consistent ces séjours de répit ?

L’association Anaé a pour ambition de répondre aux envies et besoins particuliers de chacun. C’est pourquoi elle propose des séjours à la carte, avec des activités qui correspondent aux demandes et aux possibilités des participants. En Savoie, ces séjours ont lieu à Saint-Sorlin d’Arves et Pralognan-la-Vanoise.

Parmi les animations au programme : bowling et cinéma à Saint-Sorlin, piscine, spa et jacuzzi à Pralognan… mais aussi découverte du patrimoine local avec la visite des villes et villages savoyards et des marchés, et l’observation de la fabrication de fromages. Des activités de haute-montagne adaptées peuvent également être prévues, comme une nuit dans un refuge d’altitude, des randonnées en raquettes, en joëlette, en fauteuil tout-terrain ou en vélo de descente adapté Cimgo.

Les participants peuvent aussi prendre part à des événements festifs et des animations organisés dans les stations en saison : concerts, démonstrations, feux d’artifice, expositions, blind-test, karaoké, jeux, soirée dansante…

Comment le handicap est-il pris en compte ?

Lors des séjours de répit, l’association propose une prise en compte des besoins spécifiques liés au handicap grâce à différents dispositifs : transfert et navette sur demande depuis la gare ; location de minibus avec ou sans chauffeur; chambres et salles de bains accessibles, prêt de matériel médicalisé sur place… Les espaces collectifs sont accessibles et adaptés. Ils comportent notamment des terrasses, salons, salles à manger, salles d’ateliers et d’activités, une piscine, et des terrains de football, volleyball et pétanque. Les régimes alimentaires spécifiques sont respectés, et, dans le centre de Pralognan, des infirmières peuvent assurer des soins médicaux tous les jours.

Pour en savoir plus : https://www.anae.asso.fr/

Contact : Mail : [email protected] – Secrétariat et Séjours adaptés : 06 87 13 00 96 et 07 86 99 81 98.

En photo : Un groupe lors de la visite d’une ferme © Anaé

Article publié dans le magazine Handirect hors-série n°1 spécial tourisme et loisirs accessibles : À télécharger en cliquant ici

Pour en savoir plus sur les activités disponibles et préparer votre visite en région Auvergne-Rhône-Alpes avec un handicap : www.auvergnerhonealpes-tourisme.com