Séjours adaptés au handicap : Découvrez la région du Trièves !

Centre Ermitage Jean Reboul : Des séjours adaptés au handicap pour découvrir la région du Trièves

Rencontre avec Christian Roux, directeur depuis mars 2015 du centre de vacances Ermitage Jean Reboul, géré par l’association « Les amis de Vaulserre et du Trièves ». Ce centre propose notamment des séjours adaptés au handicap et ce sous différentes formules.

Pouvez-vous nous présenter le Centre Ermitage Jean Reboul ?

Notre association existe depuis les années 1960. Elle propose des vacances adaptées et organisées aux personnes très lourdement handicapées sur le plan moteur, avec des problématiques de mobilité, d’infirmités motrices cérébrales, de polyhandicap. Ces personnes ont besoin d’un accompagnement dans tous les gestes de la vie quotidienne. De fait nous mettons en œuvre un accueil de « un pour un » : chaque vacancier dispose d’un animateur accompagnateur à ses côtés pour l’accompagner.

En parallèle, le Centre Ermitage est aussi hébergeur, avec deux bâtiments qui peuvent recevoir jusqu’à 71 personnes. Nous proposons cet hébergement adapté à d’autres organisateurs de séjours adaptés au handicap, comme par exemple : Alpaz, Nature pour tous, l’Apajh, Apf évasion, Adlv… Ces organismes viennent séjourner en pension complète la plupart du temps. Nous les accueillons, nous nous occupons des repas, de l’entretien du linge et des locaux.

Dans une moindre proportion, nous proposons également au grand public un gîte de 42 couchages, notamment pour des cérémonies familiales (baptêmes, mariages, cousinades) ou pour des associations (cycles, marche, motards…) avec toujours la possibilité de bénéficier d’un hébergement adapté.

Concernant votre activité principale, l’organisation de séjours adaptés au handicap, comment s’organise-t-elle ?

Nos séjours s’adressent exclusivement à des personnes adultes, de 18 à 85 ans – pour citer notre vacancier le plus âgé. La plupart des personnes que nous accueillons sont non marchantes, elles se déplacent en fauteuil, manuel ou électrique.

Leurs besoins spécifiques au quotidien reposent en partie sur l’accompagnement “nursing”, c’est-à-dire tout ce qui touche à la toilette, l’intime et le « prendre soin » de la personne.

À côté, il y a tout un autre pan d’activités : nos accompagnateurs animateurs sont là pour faire découvrir aux vacanciers notre belle région qu’est le Trièves. Ne serait-ce que pour aller au marché, au théâtre de proximité, pique-niquer au bord d’un torrent, faire des balades en joëlette ou en cimgo, des baptêmes de parapente adapté… toutes les activités accessibles sur notre territoire. Certains participants vivent tout au long de l’année dans des établissements médico-sociaux et ont besoin d’un peu de répit ou d’une rupture avec ce quotidien.

Pour ce qui est de l’organisation en tant que telle, nos séjours 2021 sont composés d’une douzaine de vacanciers et durent 7 jours. Ils ont lieu plutôt sur la saison estivale avec deux séjours en juin, un en août et deux en septembre. Deux autres séjours sont organisés autour des vacances de Noël.

Comment faire pour participer à un séjour ?

Toutes nos offres peuvent être consultées sur notre site internet. Nous travaillons beaucoup avec les établissements médico-sociaux de la région Auvergne Rhône-Alpes et PACA, qui représentent 95% de nos clients. Autrement, les vacanciers peuvent s’inscrire de manière individuelle. Il suffit de nous téléphoner et on regarde si le séjour souhaité est adapté aux besoins de la personne en situation de handicap. Si c’est ok on y va ! Les inscriptions sont assez simples. On fait remplir un dossier médical et un dossier d’accompagnement social pour connaître un peu mieux la personne accueillie et pouvoir bien prendre en compte ses besoins dès les premiers instants de son séjour.

Les vacanciers peuvent-ils bénéficier d’une aide au financement d’un séjour adapté au handicap ?

Oui, ils peuvent faire appel à la MDPH de leur département, leurs CCAS, et parfois leur mutuelle. Car effectivement, un séjour de vacances pour cette typologie de handicap revient plus cher que pour tout à chacun. Cela mobilise des moyens humains, matériels et techniques supplémentaires et des adaptations plus conséquentes : lits médicalisés, lève-personnes, verticalisateurs, chariots douches…

Pour donner un ordre de prix sur un séjour de sept jours et six nuits, il faut compter pour notre site de Saint-Maurice en Trièves environ 2000 euros pour une personne.

À noter que notre centre est agréé ANCV, donc nous acceptons les chèques vacances

Qu’en est-il de la fréquentation depuis le début de la crise sanitaire ?

Nous avons dû annuler tous les séjours adaptés au handicap prévus pour l’été 2020 car nous avons reçu début juin des éléments de recommandations sanitaires pour des séjours qui devaient démarrer quelques jours plus tard. Ce n’était pas réalisable si rapidement pour nous et nos opérateurs.

Pour les séjours VAO – vacances adaptées organisées – nous avons un agrément qui nous autorise à réorganiser des séjours à partir de Pâques, avec des protocoles stricts. Si tout va pour le mieux nous accueillerons des groupes à partir de juin : marcheurs, familles… notamment les week-ends.

Les personnes qui le souhaitent peuvent déjà commencer les démarches de réservation.

Nous sommes plutôt satisfaits du nombre de réservations déjà effectuées pour les séjours adaptés, même si certains ne sont pas encore complets… alors que lors des années précédentes tout était quasiment complet à cette période.

Les vacanciers sont demandeurs mais toujours avec cette inquiétude de savoir s’ils vont pouvoir voyager. C’est pour cela que nous avons mis en place des mesures exceptionnelles de remboursement ou d’avoirs pour qu’ils ne perdent pas leurs acomptes en cas d’annulation.

Centre Ermitage Jean Reboul

Le Village, 38930 Saint-Maurice-en-Trièves

Site web : www.ermitage-jean-reboul.fr

Téléphone : 04 76 34 70 08