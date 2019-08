Séjour pour handicapés visuels

2009 : Bicentenaire de la Naissance de Louis Braille. L’Amicale des Aveugles et des Malvoyants de la Fondation La Cause organise un séjour, du 4 au 7 septembre 2009, au cœur des Cévennes. Départ groupé de Paris ou rendez-vous à Nîmes. Visites guidées de Nîmes, Anduze, La Bambouseraie, Saint Jean-du-Gard, Mialet, la Camargue et la Tour de Constance, à Aigues-Mortes. Participation, le dimanche, au Rassemblement de Mialet. Hôtel moderne ** à Alès Tarif : 415 € en chambre double plus le voyage. Renseignements à La Cause : 01 39 70 60 52.