Séjour adapté au handicap moteur : Adaptours vous guide

Adaptours : Des possibilité de séjour adapté au handicap moteur dans le monde entier

Tout au long de l’année, Adaptours propose et organise des voyages adaptés dans le monde entier à destination des particuliers. Rencontre avec Hervé Guichard et Laurent Maisonneuve, membres d’Adaptours, qui étudient chaque possibilité de séjour adapté au handicap moteur.

Adaptours qu’est-ce que c’est ?

C’est un tour opérateur qui existe depuis 9 ans et qui organise des séjours individuels à la carte pour des gens en situation de handicap moteur essentiellement, et le plus souvent à l’étranger.

Que proposez-vous concrètement ?

Nous proposons à peu près 25 destinations, beaucoup de choses au soleil, pas mal de voyages en Europe, par exemple Chypre, Sicile, Malte… mais aussi des destinations long courrier : Afrique du Sud, Mexique, Thaïlande… Il s’agit souvent de séjours sur une semaine pour l’Europe, ou de deux semaines voire plus pour les longs courriers.

Qu’est-ce qui différencie Adaptours d’un tour opérateur classique ?

Toutes nos prestations sont accessibles pour des personnes en fauteuil roulant. On insiste là-dessus, tout est contrôlé et validé avant la vente d’une prestation. On ne vend pas une prestation si on la connaît pas, de même pour un hébergement ou un transport. Nous garantissons ainsi l’accessibilité en fonction des besoins spécifiques de chacun. Pour cela on demande au préalable aux voyageurs de bien nous indiquer leurs besoins et attentes : type de fauteuil, est-ce qu’ils se transfèrent, est-ce qu’il faut du matériel médical (lève-personne, lit médicalisé, fauteuil de douche…). C’est en fonction de cela que l’on va pouvoir les aiguiller plutôt vers telle ou telle destination, puisque tout n’est pas accessible de la même façon. Nous recherchons d’abord l’hébergement et les transports accessibles et ensuite nous essayons de proposer des excursions et des balades évidemment accessibles aussi : clubs de plongée adaptés, sport, locations de voitures, visites de villes…

Où s’effectuent les départs en voyage ?

Le départ de chaque séjour adapté au handicap moteur peut se faire dans n’importe quelle ville de France, à Paris ou en Province, sachant que l’on privilégie souvent les vols directs.

Quelques mots sur les tarifs que vous proposez ? C’est le point le plus vivement critiqué concernant les tours opérateurs de voyages adaptés…

Nous essayons d’avoir des tarifs les plus raisonnables possibles. Lorsque les gens nous disent qu’ils trouvent nos prestations trop chères, ils prennent souvent pour référence des publicités qu’ils ont vues ou entendues, avec des promotions du style 500 euros pour partir une semaine au Maroc ou 600 euros pour aller aux Baléares… des prix vraiment bas proposés par de gros tours opérateurs, qui font énormément de volumes et qui ne sont pas accessibles. Pour notre part, nous vendons des voyages individuels à la carte. Pour un voyage individuel, on affrète pas deux avions, on n’a pas des allotements de 500 lits dans des hôtels et on ne fait pas des transferts en autocar. Donc forcément, fauteuil ou pas, une formule individuelle va coûter un petit peu plus cher qu’une formule de groupe. C’est déjà l’une des explications du prix. Et ensuite, sur un certain nombre de destinations, il y a moins de choix d’hébergements, et dans certains cas comme en Égypte, pour avoir quelque chose de correctement accessible il faut aller sur des chaînes internationales comme Movenpick, Sofitel ou Novotel… donc une gamme relativement chère. Il n’y a pas de possibilités d’aller dans les petits deux étoiles locaux, qui ne sont pas accessibles du tout. Si toutefois on trouve de petites structures qui ont réalisé des investissements pour se rendre accessibles, les prix seront également élevés pour leur permettre de rentabiliser cet investissement. Quand il y a moins de choix, en général ce sont des choix haut de gamme, ce qui conduit automatiquement à des tarifs un peu plus chers. Les transferts sont privés, un véhicule adapté est en fait un taxi et rarement un bus, donc cela revient plus cher aussi, notamment du fait qu’il y a deux personnes dans un véhicule au lieu de 40. Viennent ensuite s’ajouter les prestations comme le prêt de matériel (lit médicalisé…

Malgré tous ces éléments à prendre en compte, nous essayons toujours de rester dans des gammes de prix raisonnables. Après il faut comparer ce qui est comparable, il y a en France quelques opérateurs qui proposent des prestations similaires aux nôtres et ce pour les mêmes gammes de prix. Tout dépend aussi du prix que chacun est prêt à mettre dans un voyage. Les destinations long courrier reviendront forcément plus cher.

Avez-vous de nouveaux projets en préparation ?

Nous essayons de mettre en place des nouveautés chaque année. Sur les destinations on va avoir New-York cette année, probablement Bali au cours de la saison. Après on essaye de coller aussi à la demande des clients. Nous allons aussi essayer de proposer de nouveaux services, comme peut-être des locations de matériel, ce qui pourrait faciliter les voyages sur place, comme par exemple les roues Stricker qu’on accroche devant le fauteuil, les fauteuils électriques de voyage…

Souhaitez-vous ajouter quelque chose ?

Toutes les destinations et prestations associées sont consultables sur notre site internet. Après, tous les cas sont particuliers pour organiser un séjour adapté au handicap moteur, donc il ne faut pas hésiter à nous contacter pour chaque demande précise. Tout est à la carte : destinations, dates, durée des séjours.

Pour plus d’informations sur les possibilités de séjour adapté au handicap moteur avec Adaptours : www.adaptours.fr Tél. 0951 056 951 et 06 84 54 02 49.

Photo : Laurent Maisonneuve et Hervé Guichard.