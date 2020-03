Séisme en Chine: Handicap International sur le terrain

Le mercredi 14 avril, le district de Yushu en Chine a été frappé par un violent tremblement de terre. Une équipe de Handicap International comprenant un kinésithérapeute et un spécialiste de la logistique a quitté Chengdu le lendemain matin pour se rendre dans la zone du séisme, emportant un premier stock de matériel d’urgence. Selon leur première évaluation, la plupart des personnes gravement blessées ont été transférées vers les hôpitaux de Xining (capitale de la province du Qinghai). Handicap International estime que plus de 1 000 victimes auront besoin de réadaptation physique à long terme.

L’association prévoit de dispenser des soins en réadaptation, de former du personnel et de fournir du matériel à deux des principaux hôpitaux pendant deux mois. Et les équipes assureront aussi le suivi des victimes une fois rentrées chez elles à Yushu. Des formations seront aussi dispensées aux médecins et infirmiers locaux.

Selon notre évaluation et conformément à l’expérience de Handicap International au Sichuan en 2008 et à l’occasion d’autres séismes, il est clair qu’un soutien en réadaptation physique sera indispensable. Une réadaptation appropriée délivrée directement après la chirurgie minimise les complications et réduit les risques d’invalidité permanente. Il n’y a actuellement aucun spécialiste de la réadaptation à Yushu et les hôpitaux de Xining se limitent à de la réadaptation passive à un niveau élémentaire.

Les ressources existantes dans les projets menés par Handicap International au Tibet et au Sichuan voisins seront donc utilisées en soutien à ces opérations.

En termes de secours d’urgence (tentes, eau et assainissement, nourriture, infrastructures de base …), le gouvernement chinois a déployé d’importantes ressources financières et humaines à Yushu et ne nécessite pas l’appui de Handicap International.