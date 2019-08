Seine et Marne : un partenariat pour les fonctionnaires

Le reclassement des fonctionnaires devenus inaptes à l’exercice de leurs fonctions est une priorité du CDG77. De son côté, Cap emploi 77, avec quatre antennes en Seine et Marne, apporte un service de proximité aux employeurs et aux personnes handicapées pour toutes les questions liées au recrutement et au parcours vers l’emploi. La convention de partenariat qui lie les deux structures se décline par des actions communes :

– de sensibilisation et d’information des élus des collectivités affiliées au CDG77 et de leurs personnels quant à la question du handicap.

– l’aide au recrutement des personnes handicapées dans ces mêmes collectivités.

– d’accompagnement dans le reclassement et un maintien dans l’emploi des agents en situation de handicap ou d’inaptitude.

Ainsi, les employeurs territoriaux qui souhaitent recruter un ou plusieurs travailleurs reconnus handicapés pourront adresser leurs offres à Cap emploi 77. Une chargée de mission Fonction Publique -poste créé en janvier 2012- est leur interlocutrice privilégiée. Les antennes de Cap emploi 77 proposeront en retour aux collectivités, en fonction des compétences disponibles, des profils de demandeurs d’emplois reconnus handicapés pouvant potentiellement répondre au besoin de recrutement exprimé par l’employeur public et en informeront le CDG77.