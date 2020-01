Seine et Marne : Ohé Prométhée en ligne

Accessible depuis www.ohe-promethee-77.fr ou www.capemploi77.fr, le site internet d’Ohé Prométhée Seine et Marne présente l’activité de cette association, implantée à Melun et à Meaux, partenaire des entreprises et garant des parcours d’insertion professionnelle des travailleurs handicapés.

En mettant en place ce site, Ohé Prométhée entend répondre à une forte attente des personnes reconnues travailleurs handicapés qui souhaitent engager une démarche active d’accès à l’emploi. Ainsi, les bénéficiaires de l’obligation d’emploi relevant des services de Cap emploi trouveront une présentation de l’accompagnement proposé, les étapes de leur parcours d’insertion mais aussi des offres d’emploi (actuellement en ligne : agent de maintenance, agent polyvalent, chauffeur PL, employé polyvalent de restauration, hôte/hôtesse d’accueil, préparateur de commandes…).

Ce site s’adresse également aux entreprises privées et publiques ayant besoin d’être informées afin de mieux appréhender la problématique de l’emploi des travailleurs handicapés.