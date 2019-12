Ségolène Neuville est la nouvelle secrétaire d’Etat aux Personnes handicapées

La nouvelle secrétaire d’Etat aux Personnes handicapées et à la Lutte contre l’exclusion du gouvernement de Manuel Valls a été nommée. Elle s’appelle Ségolène Neuville, elle est née le 21 juin 1970 à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine). Une femme énergique qui a été élue députée PS en juin 2012 dans la troisième circonscription des Pyrénées-Orientales.

Elle est également membre du Conseil général du département dans un canton de Perpignan et une proche du sénateur et président de la région Languedoc-Roussillon, Christian Bourquin (PS). Elle a aussi été vice-présidente de la commission des Affaires sociales de l’Assemblée nationale. Jusqu’à mercredi soir Ségolène Neuville exerçait en qualité de médecin au service de maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital de Perpignan. Rien dans son parcours n’indique une quelconque affinité avec le monde du handicap, ce qui n’offre pas de grandes perspectives quand à la résolution des maux de ce milieu complexe qui attend pourtant beaucoup du gouvernement.