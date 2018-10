SEEPH 2018 : Trouvez votre emploi du 19 au 25 novembre

La SEEPH 2018 – Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées – aura lieu du 19 au 25 novembre prochains !

La 22e édition de la Semaine pour l’emploi des personnes handicapées, rebaptisée depuis 2015 « Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées » ou SEEPH, aura lieu du 19 au 25 novembre prochains. La SEEPH 2018 aura pour thème central : « Les femmes en situation de handicap et l’emploi ». Parmi les autres grands thèmes abordés : le dispositif de l’emploi accompagné, près d’un an après les premiers appels d’offre ; ainsi que l’axe alternance et apprentissage.

Créée en 1997 par LADAPT, association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées, cet événement incontournable s’adresse à des publics aux profils très variés : les demandeurs d’emploi et salariés en situation de handicap, mais aussi les entrepreneurs, les employeurs, les managers, les responsables de ressources humaines, les étudiants… De nombreuses animations seront ainsi proposées à ces différents publics dans toutes les régions de France et dans plusieurs pays européens, avec notamment des forums emploi, des Handicafés, des flashmobs, des ateliers d’aide à la recherche d’emploi, des conférences… La SEEPH 2018 s’adresse également au grand public, l’un de ses principaux objectifs historiques étant de faire évoluer les regards sur le handicap, tout en favorisant l’accès à l’emploi des personnes handicapées.

En 2017, la SEEPH a réuni près de 1000 recruteurs et 4000 candidats en recherche d’emploi autour de 400 actions de terrain, dont une centaine qui ont été organisées directement par les salariés, bénévoles et volontaires de LADAPT.

Programme : Le calendrier des événements de la SEEPH 2018

Brest : Rencontrons-nous – 19, 20, 21, 22 novembre

Matinée consacrée à l’accueil de jeunes scolarisés en ULIS, IMPRO, Lycée professionnel ou accompagnés par des SESSAD pour découvrir les filières de l’apprentissage- De 9h à 12h30 Forum partenarial (mission locale, Pôle emploi et Cap emploi) et conférence en direction des entreprises – après-midi. Lieu : 8 Rue du Dourjacq, 29200 Brest. Contact : Joëlle CALVEZ. Tél. 02 98 44 20 20. Mail : calvez.joelle@ladapt.net

Rouen : Création d’un club d’employeurs – 19 novembre

Lancement d’un groupe d’employeurs impulsé par Pôle emploi (Agence de Rouen Saint Sever) qui vise à conduire des actions de rencontres entre personnes en situation de handicap et employeurs sur le territoire Rouennais. Lieu : 156, boulevard de l’Europe, 76100 Rouen. Contact : Samir GHALEM. Tél. 06 24 51 34 10. Mail : samir.ghalem@pole-emploi.fr

Clermont-Ferrand : Entretiens théâtralisés – 19 novembre

Le principe : des chefs d’entreprise et responsables RH rencontrent des personnes en situation de handicap qui recherchent du travail. L’originalité : les travailleurs en situation de handicap présentent leur CV de façon théâtralisé en ayant d’abord travaillé leur présentation scénique avec Lee Voirien. Le but : Mettre en relation employeurs et demandeurs d’emplois. 10h-12h : Coaching et préparation scénique 14h-16h : Présentation des CV théâtralisés. Lieu : 9 rue Abbé Banier, 63000 Clermont-Ferrand. Contact : Guy Coulanjon. Tél. 06 64 86 07 56. Mail : asso@leevoirien.fr

Evry : Rencontres emploi et handicap de l’Essonne – 22 novembre

Forum Emploi organisé l’après-midi dans le cadre des 3èmes rencontres Emploi handicap de l’Essonne. Entrée payante pour les entreprises : 300€. Demande d’inscription en ligne : https://goo.gl/forms/4kkVwpaNwemyiDFI2

Lieu : Chambre de commerce de l’Essonne, Place des droits de l’homme et du citoyen, 91000 Evry. Contact : Julia DENIS / Alain MERIEL. Tél. 01 60 79 88 82. Mail : seeph91@ladapt.net

Saint-Saturnin : Forum emploi – 22 novembre

Ateliers – conférences – rencontres entreprises / organismes de formation / institutions – offres d’emploi/stages, conseil. Entrée libre. Inscription obligatoire par email. Lieu : Centre du Val de Vray, 5, rue de l’église, 72650 Saint Saturnin. Contact : Cécile PLEUVRY / Eric CRISPIN. Tél. 02 43 51 20 40. Mail : seph.sarthe@ladapt.net

Bourges : Handicafé et forum emploi – 19 novembre

Permet aux candidats handicapés et aux recruteurs de se rencontrer et de discuter dans un lieu convivial, autour d’un café. Entrée libre. Inscription obligatoire par email. Lieu : Palais d’Auron, 18000 Bourges. Contact : Philippe MARCAIS. Tél. 02 48 24 11 32. Mail : esat.bourges@ladapt.net

Rennes : Forum Rencontrons-nous – 20 novembre

Rencontre entre partenaires de LADAPT, entreprises et demandeurs d’emploi en situation de handicap. Entrée libre. Lieu : Halle Martenot – Place des Lices, 35000 Rennes. Contact : Laura le Duigou. Tél. 02 23 27 23 44. Mail : leduigou.laura@ladapt.net

Bordeaux : Rencontre emploi handicap – 20 novembre

Rencontre employeurs. Offres d’emploi à pourvoir. Minis conférences. Espace formation. Site web : www.emploi-bordeaux.fr Lieu : PALAIS DE LA BOURSE, TRAM C – ARRET PLACE DE LA BOURSE, 33000 BORDEAUX. Contact : OLIVIA DELAVAULT. Tél. 05 57 78 15 15. Mail : odelavault@maison-emploi-bordeaux.fr

Dijon : Handicap et emploi – 20 novembre

Rencontres entre les DEBOE et les acteurs de l’emploi des PH (MDPH, CAP EMPLOI, AGEFIPH, LADAPT, MILO, POLE EMPLOI). Après une conférence où interviennent la MDPH, L’AGEFIPH et CAP EMPLOI pour présenter leur structure et leur offre de service, les DEBOE peuvent rencontrer chacun des acteurs pour poser des questions plus personnelles. Entrée libre, inscription par email. Lieu : L’INTERVALLE, 38 rue Elsa Triolet, 21000 Dijon. Contact : Marie-José BOUTILLON. Tél. 07 82 84 18 44. Mail : boutillon.marie-jose@ladapt.net

Laval : Handicafé – 20 novembre

Une manifestation simple, informelle et conviviale qui rassemble des acteurs locaux et des personnes handicapées. Entrée libre. Inscription obligatoire par email. Lieu : 23 Place du Général Ferrié, Bâtiment 13, 53000 LAVAL. Contact : ID’EES INTERIM Laval. Tél. 02 43 59 82 42. Mail : interim.laval@groupeidees.fr

Nantes : Forum emploi – 20 novembre

Offres d’emploi/stage, conseil – ateliers – conférences – rencontre d’entreprises, organismes de formation, institutions. Entrée libre. Inscription obligatoire par email. Lieu : Parc des expositions, Route de Saint-Joseph de Porterie, 44300 Nantes. Contact : Cécile PLEUVRY / Eric CRISPIN. Tél. 02 43 51 20 40. Mail : seph.sarthe@ladapt.net

Villeneuve-sur-Lot : Forum entreprises – 20 novembre

Ateliers de coaching, sensibilisation aux entreprises, forum emploi. Entrée libre. Inscription obligatoire par email. Lieu : 54 Rue de Coquard, Maison de la Vie Associative, 47300 VILLENEUVE SUR LOT. Contact : Alexandra CECUTTI. Tél. 05 53 20 47 33. Mail : cecutti.alexandra@ladapt.net

Vénissieux (69) : Forum inversé et sensibilisation au handicap – 20 novembre

Les demandeurs d’emploi de Pôle Emploi Vénissieux Bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi reçoivent les employeurs des secteurs Transport et logistique, Vente commerce grande distribution, Industrie. Sensibilisation au handicap/à l’inclusion de salariés BOE et propositions de compensations innovantes vous seront proposées. Lieu : 6 rue Jeanne Labourde, 69200 Vénissieux. Contact : Amandine FRY. Tél. 04 72 89 31 39. Mail : amandine.fry@pole-emploi.fr

Clermont-Ferrand : Job dating – 21 et 22 novembre

Entretiens de recrutement. Entrée libre. Inscription obligatoire par email. Lieu : 15, avenue Léonard DE VINCI, Parc technologique de La Pardieu, 63000 Clermont-Ferrand. Contact : Franck SLAGHENAUFFI. Tél. 04 73 45 18 18. Mail : slaghenauffi.franck@ladapt.net

Millau : Forum handicap emploi – 21 et 22 novembre

Ce forum favorisera les rencontres directes entre employeurs et demandeurs d’emploi reconnu comme travailleurs handicapés. Il concerne les candidats ayant un niveau de Bac à Bac +5 consacré aux filières informatiques. Conférences autour des neurosciences et des sciences cognitives avec notamment comme intervenant René Pry, directeur de l’UFR (Unité de Formation et de Recherche) qui travaille aussi dans le cadre du Centre de Ressources Autisme (CRA). Lieu : 32 avenue de la République, 12100 MILLAU. Contact : Laurence PRUVOT. Tél. 05 65 61 44 00. Mail : lp@2isa.com

Caen : Handi meeting 2018 – 22 novembre

Matin : dédié aux entreprises pour répondre à leurs questions et leur expliquer en quoi cap emploi peut les accompagner. Après-midi : consacré aux demandeurs d’emploi sur de l’information métier et du job dating. Entrée libre. Lieu : Le Dôme, 3 esplanade Stephane Hessel, 14000 Caen. Contact : Elie Cliquet. Tél. 02 31 93 24 24. Mail : elie.cliquet@capemploi14.com

Franconville : Forum emploi des actifs handicapés – 22 novembre

De 14h à 17h. Objectif : faciliter le rapprochement entre les entreprises qui recrutent et les demandeurs d’emploi en situation de handicap. Une trentaine de recruteurs dont Décathlon, Métro, RATP, Cars Lacroix, MC Donald’s, des collectivités territoriales (mairies, Département du Val-d’Oise, Val Parisis) … 250 postes adaptés à pourvoir dans différents secteurs d’activité, des profils variés recherchés : auxiliaire de vie sociale, conducteur, cariste, hôte, agent de sécurité, vendeur, chef de chantier, préparateur de commandes, comptable, technicien, agent d’accueil et de médiation… Un espace « création d’entreprise » pour les visiteurs qui souhaitent avoir des conseils personnalisés sur leur projet. Entrée libre. Lieu : Centre des Sports et Loisirs, Boulevard Rhin et Danube, 95130 Franconville. Contact : Jean-Sébastien Zitzow. Tél. 07.87.81.68.48. Mail : jszitzow@valparisis.fr

Pour découvrir la totalité du programme de la SEEPH 2018, rendez-vous sur le site : www.semaine-emploi-handicap.com