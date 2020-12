Sécurisation des parcours professionnels : Deux webinaires de LADAPT

Listen to this article Listen to this article





LADAPT propose deux rendez-vous en ligne pour la sécurisation des parcours et l’inclusion

Promouvoir la sécurisation des parcours professionnels et l’inclusion par l’art : Tel est l’objectif des deux webinaires qui seront proposés par LADAPT le 25 juin prochain !

En effet, dans le cadre de deux projets co-financés par le programme Erasmus+ de la Commission européenne, LADAPT Association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées – organisera deux rendez-vous en ligne ouverts à tous. Au programme : Des tables rondes, des débats, et des interventions de personnalités issues du monde du handicap, de l’emploi et de la culture.

La première Webinaire DES2 aura lieu le 25 juin à 10 h

Visible ou invisible, le handicap touche plus de 80 millions de personnes sur le continent Européen. Cependant la sécurisation professionnelle des personnes en situation de handicap reste alarmante. Le taux de chômage franchi le double du taux global en Europe.

Pour répondre à cette problématique sur la non sécurisation des parcours professionnels, un consortium européen formé avec LADAPT en France comme coordinateur de projet en partenariat avec l’EASPD, la fondation Emplea en Espagne et l’association Scuala Viva Onlus en Italie. Depuis 2017, ce projet consiste à promouvoir la sécurisation des parcours professionnels des jeunes handicapés. Ils s’appuient sur les dispositifs de l’Emploi Accompagné et de la Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées.

Pour ce projet, deux tables rondes se préparent. La première aura comme thème l’impact de l’emploi accompagné sur les principaux concernés (les personnes en situation de handicap, employeurs, prestataires de services et les proches). De plus ils parleront de la sécurisation des parcours. La seconde table ronde sera sur comment lancer et pérenniser la SEEPH dans les pays européens.

Événement gratuit en ligne via la plateforme Zoom, mais inscription nécessaire

La seconde Webinaire ISA, le 25 juin à 14 h 30

Outre l’emploi, la culture est un outil important pour l’intégration et l’inclusion des personnes ayant des besoins particuliers. ISA vise principalement à promouvoir la non-discrimination et l’inclusion des personnes handicapées. Le but : développer des initiatives innovantes, avec l’art et la culture comme levier.

Porté par plusieurs associations de différents pays, ISA cherche à sensibiliser le public et notamment les structures d’apprentissage sur la perception du handicap.

Événement gratuit en ligne via la plateforme Zoom, mais inscription nécessaire

Anna Pellissier