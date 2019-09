Secteur protégé et adapté : Handeco réunit tous les acteurs

Handeco réunit tous les acteurs du secteur protégé et adapté

Handirect développe un partenariat avec Handeco, une association qui réunit le secteur protégé et adapté et les donneurs d’ordre. Nous avons donné la parole à Joseph Ramos, son délégué général.

Qu’est-ce que Handeco ?

Handeco est né en 2008 dans un contexte où la vie sociale et professionnelle des personnes en situation de handicap est devenue une priorité majeure suite à la publication de tous les décrets d’application de la loi de 2005. Handeco est né du besoin de faciliter l’accès à l’offre de services des ESAT et EA aux donneurs d’ordres, privés et publics. Dans ce cadre, l’objet de Handeco était de mettre dans un même tour de table les acheteurs et le secteur adapté et protégé. Les acheteurs étant représentés par les grands réseaux nationaux d’acheteurs ou les directions d’achats des grandes entreprises telles que la Poste, EDF, France Télévisions, Adecco, Saint-Gobain, SNCF et la Direction des Achats de l’Etat… Mais aussi le Conseil national des achats, l’Observatoire des Achats Responsables et l’association de grands acheteurs « Pas@Pas ». À l’époque c’était tout à fait novateur des réunir autour d’un même projet les acheteurs et les acteurs du STPA représentés par leur personne morale telles que APF France Handicap, l’Apajh dont le président Jean-Louis Garcia est aussi président de Handeco. Ce sont les fédérations et les grandes associations gestionnaires qui sont à la barre de Handeco.

L’origine des Handiformelles

Concernant les « Handiformelles », elles sont nées il y a 5 ans dans le sillage des « Informelles », une autre approche que nous avons mise en place pour informer les donneurs d’ordres dans le cadre d’une matinale. Nous avons eu l’idée de faire des « Informelles » et de l’offre de services des établissements une vitrine plus importante pour marquer chaque rentrée scolaire. Ils nous permettent de montrer que le Secteur protégé et adapté est souvent là où on ne l’attend pas et qu’il est puissant. En termes de qualité coûts et délais c’est une offre qui égale tout autre prestataire.

Depuis que la Fondation Malakoff Médéric Handicap nous soutient, nous avons pu mettre en place des trophées, qui seront attribués lors des « Handiformelles ». Ils sont là pour mettre en lumière des bonnes pratiques achats et faire connaître l’expertise du secteur qui ne compte pas moins de 2500 activités différentes.