Seconde édition réussie pour « Tous HanScène »

Le 5 novembre dernier, l’association TREMPLIN – Études, Handicap, Entreprises lançait la seconde édition de son Challenge Vidéo Handicap « Tous HanScène », parrainé cette année par Gilbert Montagné. Une nouvelle édition réussie qui s’est clôturée par une remise des prix le 10 avril dernier.

Objectif du Challenge Vidéo Handicap « Tous HanScène » : Donner du sens à l’engagement et aux initiatives des établissements Handi-Accueillants de l’enseignement supérieur. C’est ce qu’ont réussi à faire les huit équipes lauréates du challenge, récompensées le 10 avril dernier en présence de plus de 150 participants: étudiants, établissements, entreprises et partenaires.

La règle du jeu

Des étudiants et membres de l’administration de la France entière ont été appelés à constituer des équipes de 4 ou 5 personnes, dont au moins une en situation de handicap, pour placer le handicap à l’affiche en se mettant « Tous HanScène » dans une vidéo de 2 ou 3 minutes maximum.

Humour, Sport, Culture ou Études… Les participants ont laissé libre cours à leur imagination pour tenter de gagner des caméras Go Pro ou un abonnement d’un an au cinéma.

Les différents prix

Le prix du public est attribué à la vidéo issue d’un établissement d’enseignement supérieur qui a obtenu le plus de votes et a été la plus vue sur le site, toutes catégories confondues (voir le barème ci-dessus).

Un prix du jury récompense la meilleure vidéo pour chaque catégorie, et ce parmi une présélection des vidéos qui ont récolté le plus de votes et de vues sur le site.

Le prix Mobilisation « Entreprise » est attribué à l’entreprise partenaire qui a comptabilisé le nombre de votants le plus élevé au sein de son effectif, additionné au nombre de vues de ces derniers.

Le prix Mobilisation « Établissement » est attribué à l’établissement d’enseignement supérieur qui comptabilise le nombre de votants le plus élevé au sein de son effectif (administratif, académique, étudiant), additionné au nombre de vues.

Le palmarès

– Prix du Jury “Humour” : CFSA de l’Aftec Orléans pour sa vidéo “Apprhandissage”

– Prix du Jury “Etudes/Emploi” : ENS Rennes pour sa vidéo “Ces choses auxquelles on ne pense pas”

– Prix du Jury “Sport” : École des Mines d’Albi pour la vidéo “24 handi secondes !”

– Prix du Jury “Culture” : Université de Bordeaux II pour sa vidéo “Tel que vous me voyez”

– Prix “Coup de Coeur” du Jury : Université Paris Dauphine pour sa vidéo “The race in Dauphine”

– Prix du Public : CFSA de l’Aftec Orléans pour sa vidéo “Apprhandissage”

– Prix “Mobilisation Etablissements” : Écoles des Mines d’Albi

– Le prix “Mobilisation Entreprises” : Entreprise partenaire Allianz

Gilbert Montagné, très apprécié de tous, mais qui n’a pu être présent qu’à travers un témoignage vidéo était donc le parrain de cette très belle soirée qui a réuni des personnes et entreprises autour des valeurs essentielles que sont la solidarité, le travail et la cohésion d’équipe.

Pour voir ou revoir les vidéos lauréates de cette édition et de la précédente, rendez-vous sur le site : www.toushanscene.fr

Tous HanScène en chiffres

2e édition

18 équipes issues d’universités, écoles d’ingénieurs, de commerce, CFA, Lycées

80 étudiants, handicapés ou non

720 likes sur Facebook

25 000 visiteurs uniques sur www.toushanscene.fr

40 000 vues des vidéos participantes

5 300 votants

56 établissements votants

10 entreprises partenaires

www.tremplin-handicap.fr