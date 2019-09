Seconde convention pour la MAAF

MAAF Assurances renouvelle sa collaboration avec l’Agefiph en signant, ce jour, à Niort, une nouvelle convention qui vise à conforter les partenariats mis en place depuis 2006 pour l’insertion et le maintien dans l’emploi des personnes handicapées. Le recrutement de 40 personnes (CDI, CDD et stagiaires) sur deux ans est l’un des principaux engagements de MAAF.

Après une première convention de collaboration avec l’Agefiph signée pour une période (2006/2008), et au cours de laquelle l’ensemble des objectifs posés ont été atteints – dont 11 recrutements en CDI et 10 en CDD -, MAAF Assurances poursuit son engagement pour l’insertion des personnes handicapées et assoit définitivement les bases de sa politique d’emploi autour des grandes thématiques Intégration, Maintien dans l’Emploi et Soustraitance. Prévue pour se décliner pour les deux prochaines années (septembre 2008/août 2010), cette nouvelle convention s’inscrit dans la continuité de la première. Elle privilégie :

– la poursuite de l’effort d’intégration des personnes handicapées, avec un objectif significatif de recrutement fixé à 40 personnes handicapées dont 16 en CDI.

– la formation de « conseiller service client à distance » orientée vers l’assurance et destinées aux personnes handicapées en recherche d’emploi.

– l’implication accrue du management et du personnel via, notamment, – des actions de sensibilisation et de formation (accueil, intégration et suivi des Personnes Handicapées),

– une communication renforcée visant à donner plus de lisibilité au travail effectué par l’équipe interne MAAF « mission Handicap », la logistique, l’informatique et le service social.

– l’accompagnement des collaborateurs en situation de handicap, reconnus inaptes ou pouvant rencontrer des difficultés à leur poste, pour un aménagement du poste ou un reclassement plus efficient.

– la poursuite d’une réflexion sur le développement d’actions en direction du secteur adapté (sous-traitance avec les ESAT ‘ex-CAT’ et les entreprises adaptées).

– le lancement d’une étude sur l’accessibilité des services, produits, outils et sites MAAF.

« MAAF fait de l’emploi des Personnes Handicapées un axe essentiel de sa politique en matière de Ressources Humaines. Le recrutement, le maintien dans l’emploi, l’embauche, la formation, l’intégration dans les équipes de salariés handicapés modifient les habitudes, les procédures. Le partenariat que nous reconduisons avec l’Agefiph correspond à un choix de l’entreprise et ne doit pas être sous-estimé. Le souhait de MAAF Assurances est d’aller encore plus loin dans l’insertion des personnes handicapées. Auparavant, ces dernières étaient davantage présentes à la logistique. Aujourd’hui, nous mettons en place un dispositif plus adapté pour qu’elles accèdent à tous les services, à tous les échelons, même parmi l’encadrement. », souligne Joaquim Pinheiro, directeur délégué ressources de MAAF.