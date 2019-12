Se tuer pour mieux revivre

Gil Rossellini a été adopté par le réalisateur italien Roberto Rossellini lorsque ce dernier rencontra, en Inde, Sonali Dasgupta. Devenu producteur et cinéaste comme son père, Gil a présenté, en 2005, la première partie de son film « Kill Gil » * parmi les événements spéciaux de la section « Orizzonti », à la Mostra Internationale d’Art Cinématographique de Venise. Gil y retrace son expérience personnelle face au handicap, puis les difficultés liées au handicap. Surtout, il y affirme son souhait de vivre comme chacun. (propos recueillis par Angela Congedo)

Angela Congedo : Merci de vous présenter brièvement.

Gil Rossellini : J’ai 50 ans et je m’occupe de cinéma et de télévision depuis environ 25 ans. En tant que cinéaste et producteur, j’ai réalisé, de 1984 à aujourd’hui, de nombreux documentaires, sur les thèmes les plus divers, en parcourant les cinq continents. J’ai même produit quelques films. A la fin des années 80, je me suis également intéressé aux technologies d’avant-garde. Je suis très curieux, je me passionne pour la vie et le monde. J’aime beaucoup la musique, j’ai joué de la guitare à une époque dans un groupe de blues et rock au Texas. J’ai la chance d’appartenir à trois cultures différentes : italienne, indienne et américaine.

A.C : Pourquoi êtes-vous aujourd’hui en fauteuil ?

G.R : Le 19 novembre 2004, je voyageais en avion de Rome à Stockholm quand ma jambe droite a commencé à me faire mal… Le soir même, j’étais hospitalisé en état de coma profond au Karolinska University Hospital. En dépit des prévisions pessimistes des médecins, je suis sorti du coma. Toutefois, j’avais perdu l’usage de mes jambes. Ma maladie trouve son origine dans un empoisonnement du sang dû à une bactérie très rare. Depuis, j’ai subi trente et une interventions chirurgicales.

A.C : Comment avez-vous réagi face à cette réalité ?

G.R : Je n’en ai pris conscience que l’année suivante, quand je me suis retrouvé dans un centre de paraplégiques en Suisse : les médecins m’ont dit que c’était définitif. Après un profond désespoir, j’ai ressenti la volonté de lutter contre l’adversité et vivre mieux.

A.C : Qui vous a aidé à accepter cette condition ?

G.R : Avant tout, moi-même, car j’aime la vie. Ensuite, ma famille, particulièrement ma sœur Isabella : dans sa jeunesse, elle a été hospitalisée dix-huit mois, suite à une opération à l’épine dorsale. J’ai toujours eu avec elle des rapports privilégiés. De plus, de nombreux amis m’ont encouragé et soutenu.

A.C : Que signifie pour vous le handicap ? Les préjugés ?

G.R : Etre handicapé signifie que je ne peux me comporter normalement. Par ailleurs, en Italie par exemple, les personnes handicapées sont souvent traitées comme des malades, c’est-à-dire avec pitié : on les garde à la maison, parfois par honte. Pour moi, elles devraient pouvoir conduire une vie la plus normale possible.

A.C : Que signifie pour vous « amour » et « famille » ?

G.R : L’amour est l’instrument essentiel qui me permet d’apprécier ce qui m’entoure, les personnes, le monde… Tout. Grâce à la maladie, j’ai découvert que ma famille est le centre de mon univers.

A.C : Après avoir présenté la première partie de votre film « Kill Gil », en 2005, vous avez participé à la dernière Mostra du Cinéma de Venise pour présenter la seconde. Quel accueil avez-vous reçu ?

G.R : En 2005, la manifestation fut très belle, mais elle s’était avérée épuisante pour moi, à cause de ma mauvaise santé. Cette année, en revanche, c’était fantastique : cette participation a vraiment marqué ma rentrée dans le monde du spectacle. Le film a été accueilli avec enthousiasme, par la critique comme par le public. J’ai même reçu une Mention Spéciale d’un second jury.

A.C : Pouvez-vous nous parler du sujet de ces films?

G.R : Il est très simple : tous deux racontent, sous forme d’un journal vidéo, ce que j’ai vécu depuis l’automne 2004. Ils résultent de tournages accomplis par moi-même, mes amis et ma famille. Pour ma part, j’ai commencé à tourner tout de suite après être sorti du coma. Toutefois, l’idée du film est née quelques moins plus tard seulement. Le centre suisse pour paraplégiques où j’étais possédait un studio de télévision et a participé à la production du projet. Ainsi, j’ai pu concrètement monter le film.

A.C : Appartenir à la famille Rossellini vous a-t-il aidé dans la réalisation de ce film?

G.R : Je ne crois pas. Tout simplement, j’ai continué, malgré ma condition, à faire ce que je faisais depuis longtemps. C’est enfant que cela a joué ; mon père m’a mis une caméra dans les mains à l’âge de 9 ans, bien qu’il souhaitât que j’entreprenne une autre carrière.

A.C : Dans votre parcours professionnel, quelles ont été les satisfactions les plus grandes ?

G.R : Elles sont nombreuses ! Par exemple, en 1994, le Museum of Modern Art de New York a consacré trois jours à quelques-uns de mes documentaires. Ou, en 2003, mon film « The Hole in the Wall », présenté avec succès à l’Assemblée Générale des Nations Unies. Et bien d’autres encore…

A.C : A votre avis, que pourrait-on faire pour sensibiliser la société à la situation des personnes handicapées ?

G.R : Un changement des mentalités, même de la part des personnes handicapées, serait souhaitable. Il faut vivre avec ce qui est à notre disposition et essayer de tirer de la vie le maximum de satisfactions. Mais la science, la recherche et les institutions peuvent aussi beaucoup contribuer au changement.

A.C : Quels sont vos projets professionnels ?

G.R : La réalisation de deux films : le premier une comédie romantique, en collaboration avec Rai Cinéma, le deuxième dédié à l’Albanie à la fin des années 80, lorsque la télévision italienne était la seule fenêtre des Albanais sur le monde.

* Tuer Gil

Gil Rossellini s’est éteint peu de temps après cet entretien (NDLR)