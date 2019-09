Se rencontrer pour développer la tolérance

Le centre Aqua-passion l’Emblavez a accueilli la semaine dernière une rencontre sportive qui réunissait quatre-vingt dix enfants venus d’établissements spécialisés de Haute-Loire (IME de Bergoïde, IME Chantelauze, IMPro les Cévennes, Institut Marie-Rivier, IME Le Meygal, SSESD, Accueil de Jour du SPMS), ainsi que quarante enfants des écoles de Beaulieu et de Rosières. La journée s’est déroulée suivant deux temps forts : un parcours de découverte en piscine avec des ateliers de stimulation et de mobilisation et des ateliers en extérieur (parcours psychomoteurs, hockey, jeu de parachute, expression corporelle, basket, athlétisme et jeux d’eau). Ce type de journée contribue à promouvoir la pratique d’activités physiques et sportives comme vecteur privilégié de développement personnel et de lien social et développe la tolérance et à la bienveillance vis-à-vis de l’autre, si différent soit-il.