On ne parle que de lui. Il est partout, dans tous les foyers, dans tous les cœurs, dans toutes les vies… ou presque. Le stress a lentement mais sûrement grignoté notre équilibre. Tant et si bien qu’on le prend pour une sorte de fatalité du monde moderne. C’est faux ! Certes, nos existences semblent de plus en plus porteuses de stress : recherche de la performance, course contre la montre, éparpillement des familles, manque de soutien…

Cependant, nos conditions de vie se sont améliorées. Nous vivons, pour la plupart d’entre nous, dans des conditions d’hygiène et de confort qui faisaient encore figure d’exception au début du XXème siècle. Toute la différence se situe dans notre façon de regarder le monde dans lequel nous vivons, et de céder ou non à ses chimères. D’ailleurs, nous sommes très inégaux devant le stress. Certaines personnes sont perturbées par les contrariétés professionnelles, alors que d’autres les gèrent avec facilité. Il est des individus qui ont un mal fou à se situer dans les relations de couple, entre rapport de force et passivité. Pour d’autres encore, c’est la fatigue physique et nerveuse du manque de temps qui est difficilement acceptable.

Chacun a ses faiblesses. Chacun possède donc aussi des forces qui lui sont propres et dans lesquelles il peut aller puiser pour faire face au stress quotidien. Seulement voilà : ce réservoir n’est plus accessible dès lors que l’on est trop tendu, nerveux. C’est pourquoi il est essentiel de savoir se relaxer. C’est seulement en état de détente et de calme (même relatif !) que l’on peut vraiment regarder la réalité en face, prendre les décisions appropriées, éviter de se laisser submerger par les émotions négatives… Posséder des outils de relaxation, les utiliser dès que le besoin s’en fait sentir, c’est s’assurer un meilleur équilibre à la fois physique, mental et émotionnel. Toute la vie s’en trouve changée : les relations (familiales, amoureuses, professionnelles…) sont plus harmonieuses, l’activité plus efficace. Ces outils sont légion. On peut les trouver dans l’alimentation, le sport, la respiration, les vitamines, les plantes… On peut aussi se tourner vers des techniques plus spécifiques, ancestrales ou modernes. Voici quelques pistes pour vous aider à trouver les vôtres…

Les outils qui aident à se relaxer

– Je mange sain et équilibré. Plus nous sommes carencés en vitamines et minéraux, plus notre organisme est encrassé par les déchets d’une alimentation trop riche et trop polluée et plus nous avons du mal à résister au stress et à nous détendre. Une alimentation saine et équilibrée est un préalable indispensable à tous les autres gestes.

– Je fais mes courses au marché bio. Certes, ce n’est pas toujours possible. Mais dès qu’on en a l’opportunité, il vaut mieux consommer des aliments bio, plus riches en nutriments et moins chargés en éléments polluants.

– J’accepte la réalité comme elle est. Nous perdons une énergie et un temps précieux à envisager ce que pourrait être notre passé si nous avions la possibilité de le changer. Mais ce genre de baguette magique n’existe pas ! Mieux vaut garder ses forces pour modifier le cours de l’avenir.

– Je m’efforce de vivre ici et maintenant. Comme disait le Maître zen Taisen Deshimaru : « Être ici et maintenant, c’est être entièrement à ce que l’on fait, sans penser au passé et au futur. Si l’on n’est pas heureux ici et maintenant, on ne le sera jamais ! ».

– Je détends les muscles de ma jambe. Détendre volontairement ses muscles que l’on a inconsciemment crispés, c’est une façon de prendre conscience des zones vraiment tendues. Avec une pratique régulière, on finit par repérer les micro-tensions musculaires dès qu’elles se manifestent.

– J’apprends à respirer par le ventre. Nous respirons souvent mal, de manière superficielle. Or, c’est en respirant profondément, amplement, régulièrement que l’on peut dissoudre les tensions physiques et nerveuses. Pour cela, il faut d’abord gonfler le ventre, puis les poumons, garder l’air en soi quelques secondes puis expirer calmement en vidant d’abord les poumons puis l’abdomen.

– Je pratique l’art délicat du micro-sommeil. Lorsqu’on n’a pas le temps de dormir réellement, on peut s’offrir des « micro-siestes ». Salvador Dali avait l’habitude de s’endormir assis sur son fauteuil en tenant une petite cuillère en argent à la main. Dès qu’il s’endormait, la cuillère tombait sur le sol dallé et le bruit le réveillait. C’était suffisant pour le remettre sur pied. Chacun peut inventer la technique qui lui convient…

– Je me masse le plexus solaire. Cette zone, située juste au-dessous du sternum, est souvent bloquée lorsqu’on est tendu. On peut alors masser avec trois gouttes d’un mélange d’huiles essentielles : lavande et néroli. Effet apaisant garanti…

– Je me fais masser la plante des pieds. La réflexologie plantaire est un art thérapeutique très répandu en Chine. Nous avons, sous la plante des pieds, des points réflexes correspondant aux méridiens d’énergie. Nous y avons aussi des terminaisons nerveuses et des circuits circulatoires. En massant ces zones, on détend tout l’organisme. Lorsqu’un point est douloureux, il faut insister jusqu’à ce que la sensation s’apaise.

– Je respecte mon rythme naturel. Nous avons tous une horloge intérieure, un rythme intime : nous avons sommeil ou faim à une heure bien précise ; nous avons besoin de plus ou moins de sommeil pour nous recharger… Il faut, autant que possible, respecter ces étapes afin de rester en forme et de mieux résister aux tensions extérieures.

Marie Borrel

À lire :

« 81 façons d’apprendre à se relaxer », Marie Borrel, Guy Trédaniel Éditeur, 92 p., 6 euros