Se reconvertir pour réussir !

La reconversion professionnelle est une composante essentielle de la réinsertion dans la vie active. L’ADAPT accueille chaque année plus de 4300 personnes en reconversion au sein de ses 14 centres de rééducation professionnelle (CRP).

Bref rappel des éléments clés pour optimiser sa reconversion professionnelle.

A la suite d’un accident, d’un événement malheureux de la vie, les personnes se retrouvant handicapées doivent réfléchir à leur reconversion professionnelle avant d’envisager leur réinsertion dans la vie active. L’ADAPT, parle beaucoup de rééducation professionnelle. Car perdre sa capacité à exercer son métier, c’est avant tout un traumatisme qu’il va falloir dépasser pour construire un nouveau projet d’avenir. Accompagner les personnes dans cette démarche est l’essence même des CRP, qui délivrent depuis 1948 un accompagnement médico-social et des formations qualifiantes en interne, en alternance et à distance.

Dès leur arrivée dans un CRP, les personnes handicapées préparent leur orientation professionnelle. L’accompagnement médico-social va permettre de valider la compatibilité entre les capacités de la personne et l’emploi visé. Les candidats ont ensuite accès à plusieurs formations diplômantes allant des CAP et BEP au Bac Professionnel. L’ADAPT a notamment développé des formations spécifiques pour les métiers du service à la personne : animation, auxiliaire de vie, tourisme, horticulture…

Depuis 2002, L’ADAPT déploie ses efforts dans le développement de formations ouvertes à distance, à temps partiel et en alternance. Pour certaines personnes, la nécessité de rester dans leur région ne leur permet pas de se rendre quotidiennement dans un CRP. La formation à distance leur offre une souplesse indispensable pour mener à bien leur projet professionnel. « Initiée il y a plusieurs années, la formation ouverte et à distance rencontre un succès croissant. Elle permet à des personnes de suivre une formation sans avoir la contrainte d’abandonner temporairement leur cadre de vie et leur vie familiale ». L’alternance est quant à elle une composante incontournable pour que la qualification coïncide avec les besoins et contraintes réelles de l’entreprise. Au final, l’objectif est d’augmenter les chances de réussite.

Pour cette rentrée 2009-2010, l’objectif est de renforcer les partenariats avec les entreprises afin de développer des filières spécifiques facilitant la corrélation entre formations et besoins des employeurs.

