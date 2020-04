Se protéger du coronavirus : Une plateforme de sensibilisation pour tous

Pour aider les citoyens à se protéger du coronavirus, Lifeaz et les Pompiers de Paris lancent une plateforme ludique et accessible à tous. Objectif : Sensibiliser massivement la population aux gestes qui sauvent et aux mesures de prévention.

“Face au coronavirus, des gestes simples peuvent sauver des vies” : C’est la raison d’être de la plateforme Sauver des vies. Il est primordial que tout le monde connaisse ces gestes barrières et les meilleures réactions à avoir en cas de problème. Ainsi, c’est pour aider les citoyens, les entreprises et les villes à se protéger du coronavirus et à faire face à cette situation sanitaire sans précédent, que la startup Lifeaz et les Pompiers de Paris se sont alliés : ils ont développé sauverdesvies.lifeaz.co, une plateforme gratuite permettant de sensibiliser le plus grand nombre aux gestes barrières à adopter face au coronavirus.

Son format court, imagé, accessible à tous avec du contenu validé et mis à jour par les Pompiers de Paris permet d’être tenu au courant des dernières recommandations en temps réel.

Lifeaz, qui proposait déjà auparavant des informations faciles d’accès sur l’utilisation des défibrillateurs et la sensibilisation aux gestes qui sauvent pour tous, lance donc cette plateforme pour permettre à toutes les entreprises, les villes, les mutuelles, et les écoles d’avoir un outil pour sensibiliser leurs collaborateurs et employés, habitants, adhérents, et élèves aux gestes à adopter face au coronavirus.

Connaître les gestes barrières pour se protéger du coronavirus et aider les soignants

“Face au coronavirus, des gestes simples peuvent sauver des vies et peuvent aider les services de secours et les hôpitaux à ne pas être submergés par l’arrivée de nouveaux patients en situation d’urgence, rappellent les responsables de la plateforme. Chaque personne touchée par le coronavirus pourrait contaminer à son tour 2 à 4 personnes. Il est donc indispensable de sensibiliser massivement la population aux gestes barrières pour endiguer cette pandémie. C’est l’objectif des mesures de confinement déployées par le gouvernement depuis le mardi 17 Mars 2020 à 12h”.

Or les gestes barrières sont extrêmement simples à appliquer, mais encore faut-il les connaître, les comprendre et appliquer les dernières recommandations.

Développée avec et validée par les Pompiers de Paris, la nouvelle plateforme de Lifeaz permet à tous d’apprendre, à son rythme, de chez soi, à se protéger du coronavirus et à bien réagir. Les conseils sont illustrés avec plusieurs cas pratiques qui seront enrichis au fur et à mesure des recommandations : prévention en cas de contact avec une personne atteinte du coronavirus ; bons comportements face au confinement ; bons gestes si un enfant présente des symptômes.

Chaque personne sensibilisée pourra aussi aller plus loin et continuer en apprenant les gestes qui sauvent sur la plateforme (et application) plus globale Everyday Heroes (www.everydayheroes.fr) qui permet d’apprendre ou de réviser de manière ludique tous les gestes qui sauvent face à des situations d’urgence : arrêt cardiaque, accidents domestiques, malaise, étouffement, hémorragie … Des gestes cruciaux à connaître à l’heure où tout le monde est confiné chez soi et où les secours sont saturés. Plus de 50 000 personnes ont déjà été formées aux gestes de 1ers secours en 2019 sur Everyday Heroes.

« En donnant au grand public les moyens d’accéder gratuitement à un contenu pédagogique pour s’initier ou parfaire sa connaissance des gestes barrières face à l’épidémie de coronavirus ou Covid-19, on donne à tous les moyens de se protéger du coronavirus et de protéger ses proches. Cela permet également de réduire l’afflux de malades vers les professionnels de santé qui ont besoin qu’on endigue la pandémie grâce à ces gestes simples pour pouvoir sauver nos concitoyens. En lançant cette plateforme, dont l’accès est d’ailleurs totalement libre, sans même besoin de se connecter, nous souhaitons donner à chacun le pouvoir de sauver des vies par l’éducation et la technologie et apporter notre aide aux services de secours et à la population en cette situation exceptionnelle » explique Johann Kalchman, CEO de Lifeaz.

