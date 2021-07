Sculptures de modèles déficients visuels : Une exposition à venir toucher

Ecouter article Ecouter article





Prune Nourry, artiste-sculpteur, vous invite à venir découvrir une exposition particulièrement originale composée de sculptures de modèles déficients visuels à toucher.

Ainsi, Prune Nourry investira cet automne la Galerie Templon à Paris afin de présenter une exposition d’un nouveau genre, gratuite, ouverte à tous, et tout à fait prometteuse. Baptisée « Projet Phénix », celle-ci proposera de découvrir, par le toucher, huit sculptures de modèles déficients visuels.

Des modèles déficients visuels sculptés avec les yeux bandés

En effet, pour travailler sur ce concept original, Prune Nourry a invité dans son atelier huit personnes déficientes visuelles dont elle souhaitait mettre les traits en valeur. “Malgré leurs parcours hétéroclites, les modèles ont en commun une force de vie et une volonté inébranlable de dépasser leur handicap par le travail ou l’action bénévole, expliquent les organisateurs de l’exposition. Une philosophie dans laquelle l’artiste, atteinte d’un cancer du sein à l’âge de trente ans, se retrouve”.

À noter que Prune Nourry a réalisé ces sculptures de modèles déficients visuels avec les yeux bandés, afin de ne jamais les voir, ni avant, ni pendant, ni après leur rencontre. Ainsi, elle a réalisé leurs bustes, en sollicitant uniquement deux de ses sens : le toucher et l’écoute.

Un parcours de visite dans le noir absolu

À concept original, visite originale ! Pour pousser son idée jusqu’au bout, Prune Nourry a décidé de proposer un parcours de visite qui sort également des sentiers battus : les visiteurs découvriront l’exposition dans le noir absolu. Ils suivront un parcours guidé par des bandes podotactiles et « en relief », ainsi que par des cordes reliant les bustes entre eux. Chaque personne sera invitée à découvrir les portraits en les touchant, et la visite sera accompagnée d’une diffusion sonore des rencontres entre l’artiste et ses modèles.

Par ailleurs, un film réalisé par Vincent Lorca, et retraçant les étapes de cette aventure, sera proposé dans l’exposition en audiodescription.

Pratique : Dates, transports et accessibilité

Située dans le troisième arrondissement de Paris, l’exposition est accessible en métro (à une minute de la ligne 11, arrêt Rambuteau).

Ouverte du mardi au samedi de 10h à 19h et gratuite pour tous, dont les personnes déficientes et leurs accompagnateurs.

L’exposition sera accompagnée d’un texte mural en braille et de cartels explicatifs en braille également sur le projet et ses œuvres.

Des médiateurs seront placés à l’entrée et la sortie de la galerie pour guider les visiteurs dans leurs parcours.

Prune Nourry

Projet Phénix

Du 4 septembre au 23 octobre 2021

30 rue Beaubourg, Paris 75003

Pour en savoir plus : https://www.templon.com/new/artist.php?la=en&artist_id=352