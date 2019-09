Quelle accessibilité au savoir pour les enfants handicapés mentaux ou psychiques ? Les adaptations pédagogiques qui permettent de répondre au mieux à cette exigence s’appuient à la fois sur : une connaissance fine des troubles ; la compréhension de leur impact sur les processus d’apprentissage ; la mise en place de situations d’apprentissage adaptées. Cet ouvrage propose une synthèse attendue, à la fois complète et pratique, sur ces trois volets du travail de l’enseignant.

Il accompagne les équipes éducatives qui accueillent des élèves dont la situation de handicap résulte de troubles importants des fonctions cognitives. Pour répondre au mieux aux attentes des enseignants, qu’ils soient en milieu ordinaire, spécialisés ou en formation de spécialisation, dans le premier comme dans le second degré, Bruno Égron a coordonné une équipe associant spécialistes du handicap de l’INS HEA (l’Institut national supérieur de formation et de recherche pour l’éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés), conseillers pédagogiques ASH (Adaptation et Scolarisation des élèves Handicapés) de l’ANCP (Association Nationale des Conseillers Pédagogiques) et enseignants spécialisés. Offrant des outils professionnels, sans sacrifier pour autant la clarté et la précision des concepts, l’ouvrage se veut un guide indispensable pour tout enseignant et établissement scolaire. Un ouvrage très complet, à la base destiné aux équipes éducatives mais très intéressant pour nous autres, orthos, pour connaître un peu mieux ce qui se passe (ou devrait se passer) à l’école…

Scolariser les élèves handicapés mentaux ou psychiques, Ouvrage collectif sous la direction de Bruno Egron, INSHEA, 20 euros.