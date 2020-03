Scolarisation/handicapés: le sénateur Blanc chargé d’une mission par Sarkozy

PARIS, (AFP) – Le président Nicolas Sarkozy a demandé au sénateur des Pyrénées orientales Paul Blanc (UMP) de réfléchir aux moyens d’améliorer la scolarisation des jeunes handicapés, vendredi dans une lettre de mission. Dans cette lettre, dont une copie a été remise aux agences de presse par l’Elysée, le chef de l’Etat reconnaît que la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances a permis de “réels progrès” en matière de scolarisation des enfants handicapés mais que des “inquiétudes” demeuraient.

M. Sarkozy demande donc au sénateur, qui a été l’un des principaux artisans de cette loi, de lui faire des propositions dans plusieurs domaines. A charge pour lui de proposer des moyens d’améliorer “la pratique des maisons départementales des personnes handicapées en matière d’évaluation des besoins des enfants et de prescription d’auxiliaires de vie scolaire”.

M. Blanc réfléchira également aux moyens d’améliorer “l’accompagnement des enfants à l’école ordinaire, pour assurer la présence, la qualité du recrutement et la formation de personnels auxiliaires de vie scolaire” ainsi que “la scolarisation des enfants accueillis en établissements et services médico-sociaux”.

L’amélioration de “la coopération entre éducation ordinaire et éducation adaptée” est une autre de ses tâches. Pour cette mission, le président a demandé au Premier ministre de nommer M.

Blanc parlementaire en mission auprès de la ministre des Solidarités pour une période de quatre mois. Le sénateur devra lui remettre son rapport avant le 15 mai.

Selon des experts qui s’étaient réunis mercredi à Paris, la scolarisation des élèves handicapés a progressé depuis la loi de 2005, mais il reste encore de nombreux points à améliorer, notamment en termes de formation des enseignants qui souffre, selon eux, de manque de préparation, absence de modules spécifiques dans la formation initiale, absence de stage…

Selon le ministère de l’Education nationale, en cinq ans, le nombre d’élèves scolarisés dans le second degré (collège et lycée) a quasiment doublé et le nombre d’élèves accompagnés par un auxiliaire de vie scolaire individuelle (Avsi) a plus que triplé avec 61.000 enfants en bénéficiant.

A la rentrée 2010, 35.000 enfants handicapés étaient scolarisés en maternelle, 91.000 en élémentaire, 63.000 en collèges, 5.600 en lycée général et technologique et 6.400 en lycée professionnel.