Scolarisation des enfants handicapés : plaidoyer pour une politique de l’éducation de qualité pour tous les enfants handicapés

La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des chances a consacré la scolarisation des enfants handicapés en tant que priorité. L’Unapei s’est toujours battue pour que cette scolarisation qui n’était qu’un espoir pour les parents qu’elle représente, devienne une réalité. Cette loi permet la mise en œuvre d’une éducation adaptée aux besoins et attentes de l’enfant et installe le PPS (Projet personnalisé de scolarisation) comme élément clé de la scolarisation des enfants handicapés. En avril 2009, l’affaire Laruelle a fait jurisprudence et a rendu opposable le droit à l’éducation pour les enfants handicapés.

Or, malgré un cadre législatif fort, la scolarisation des enfants handicapés est aujourd’hui malmenée pour des raisons budgétaires. Si le nombre d’enfants handicapés à l’école augmente chaque année, il cache des situations inégales et dramatiques : 13 000 enfants encore sans aucune solution éducative, de nombreux enfants ne sont toujours pas scolarisés et beaucoup ne le sont que quelques heures par semaine, absence de statut pour les auxiliaires de vie scolaire (AVS), manque de place et de moyens en SESSAD et en IME, dotation insuffisante d’enseignants spécialisés pour le milieu adapté dont les budgets sont de surcroît étranglés. Autant d’indicateurs préjudiciables à la mise en œuvre d’une politique d’éducation volontariste et de qualité pour les enfants handicapés, amenés aussi à devenir les citoyens de demain.

Si la loi de 2005 a fait naître beaucoup d’espoirs chez les familles et de nouvelles perspectives pour les professionnels, les uns et les autres vont aujourd’hui de désillusions en désillusions.

À propos de l’Unapei

Union nationale des associations de parents, de personnes handicapées mentales et de leurs amis :

Créé en 1960, l’Unapei est le premier mouvement associatif français œuvrant pour la représentation et la défense des intérêts des personnes handicapées mentales. Les associations affiliées à l’Unapei agissent pour répondre aux besoins et aux attentes des personnes handicapées mentales, favoriser leur insertion et leur permettre de vivre dignement avec et parmi les autres.

L’Unapei est un mouvement national qui fédère 600 associations présentes au niveau local (Apei, Papillons Blancs, Chrysalide, Envol…), départemental (Adapei, Udapei, Association tutélaire) et régional (Urapei).

L’Unapei en chiffres :

180 000 personnes handicapées accueillies

60 000 familles adhérentes des associations affiliées

3 000 établissements et services spécialisés

75 000 professionnels employés dans les associations et les établissements

Plus d’informations sur : www.unapei.org