Scolarisation des enfants handicapés : L’ADAPT salue l’organisation d’un colloque

A l’occasion du Colloque national sur les troubles des apprentissages organisé par le Ministère de la Santé, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative le mardi 27 janvier, L’ADAPT rappelle que ces troubles des apprentissages sont source de difficultés de communication et d’intégration scolaire pour les enfants qui en souffrent.

S’ils ne sont pas dépistés à temps, ces troubles obèrent les chances d’insertion sociale et professionnelle des jeunes.

L’information des parents et des professionnels est donc primordiale pour le dépistage puis la prise en charge, d’autant que le pourcentage des enfants concernés par ces troubles représente 4 à 6 % d’une classe d’âge. Pionnière dans l’accompagnement des enfants atteints de dyspraxie, L’ADAPT a largement contribué à faire connaitre ce handicap caché mais pourtant bien réel.

Dans son rapport d’activités 2008, la CNSA* constate les besoins en matière de prise en charge de ces troubles et fixe des objectifs en termes de création de services d’accompagnement car trop de familles sont encore en recherche de solutions pour accompagner la scolarité et assurer la rééducation de leur enfant.

« Fidèle à son projet associatif et en tant que gestionnaire d’établissements et de services médico-sociaux, L’ADAPT a pour ambition la multiplication des services à partir des savoir-faire qu’elle a déjà su développer à Paris pour que chaque enfant handicapé en bénéficiant puisse intégrer l’école de son quartier» précise Georges Riffard, Président de l’association. C’est déjà le cas à Bourges, à Cherbourg et à Cambrai… En 2007, 1500 enfants ont ainsi été suivis. D’autres services vont prochainement voir le jour.

L’objectif en 2009 est de les développer pour mieux accompagner l’enfant dans son intégration scolaire puis professionnelle. A ce titre, L’ADAPT travaille aussi pour qu’il n’y ait plus de ruptures de parcours dans l’insertion sociale et professionnelle des jeunes : à Caen et à Peyrieu, elle a créé dans ses centres de formation des actions spécifiques « jeunes » destinées à la population des 14-20 ans. C’est un de ses axes prioritaires de développement pour répondre aux besoins.

L’ADAPT relève les efforts faits par l’Etat pour aider à la scolarisation des enfants handicapés. Il est évident que depuis la loi 2005, les choses ont évolué dans le bon sens pour que chaque enfant handicapé ait sa place dans l’école de la République. L’effort doit se poursuivre pour que la complémentarité entre l’Education Nationale et le secteur médicosocial soit favorisée, conformément à la loi de 2005 dont un des principaux axes est la

* Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie