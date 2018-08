Scolarisation avec un handicap : Des parcours réussis

Scolariser des jeunes « différents » : Un livre qui retrace des parcours réussis de scolarisation avec un handicap

« Avec opiniâtreté, écoute et bienveillance, ce qui était inenvisageable devient possible » : Tel est le message porté par cet ouvrage destiné aussi bien aux enseignants qu’aux parents d’enfants en situation de handicap. Sa richesse : il repose sur l’expérience concrète des professionnels de l’association Tournesol, gestionnaire d’un établissement scolaire du second degré de Paris 12e, spécialisé dans l’accueil de jeunes de 11 à 20 ans présentant des troubles cognitifs ou mentaux. La scolarisation avec un handicap peut faire l’objet de belles réussites, ce que démontre cet ouvrage.

« Aujourd’hui en France, l’obligation de scolarisation ne s’applique pas toujours lorsqu’on est un jeune de moins de 16 ans « différent », à cause d’un handicap cognitif ou mental, commente Olivia Marchal, auteur de l’ouvrage. Antoine a été touché par la limite d’âge. Nathalie s’est retrouvée hors du système éducatif, parce que les établissements scolaires ordinaires ne savaient pas répondre à sa problématique. Anatole était jugé non scolarisable. Louise a connu très jeune la souffrance et l’échec. Et on ne compte pas tous les autres enfants, exclus de l’école et de la société.

Pourtant, ces constats ne sont pas une fatalité. S’inspirant des modèles qui ont fait leur preuve en Belgique ou au Canada, la pédagogie individualisée développée au Collège Tournesol permet de progresser. En effet, les jeunes « différents » et « exclus de l’inclusion » scolarisés à Tournesol montrent qu’avec le temps, ils sont capables de surmonter des obstacles, d’acquérir des savoir-faire et des compétences et, surtout, de s’adapter à une société rétive à leur situation ». Un ouvrage signé Olivia Marchal, directrice et co-fondatrice du collège Tournesol, avec une préface de Sophie Cluzel, et une postface de Daniel Calin, président de l’association Tournesol.

Plus d’infos sur le thème de la scolarisation avec un handicap : www.tournesol75.fr