Sciences Po – Entreprises 2011 : un forum placé sous le signe de l’accessibilité

Tous les ans, le Forum Sciences Po Entreprises est une opportunité unique pour les élèves de Sciences Po de rencontrer et d’échanger avec les représentants de plus de 70 grandes entreprises. Cette année, il a lieu le 27 octobre. Pour la première fois, la mise en accessibilité du Forum facilite la participation des élèves en situation de handicap.

À cette occasion, Marie-Anne Montchamp, Secrétaire d’Etat auprès de la ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale s’est rendue sur les lieux pour visiter les différents stands et aborder la question de l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap.

Cette démarche s’inscrit dans le cadre du programme Sciences Po Accessible, auquel s’associent plusieurs entreprises désireuses de favoriser la diversité des parcours au sein de l’établissement. Le programme lancé en 2008 développe l’autonomie des étudiants en situation de handicap en leur assurant un accès quotidien à l’ensemble du matériel pédagogique et des infrastructures de Sciences Po ainsi qu’un soutien individualisé : présence de lecteurs/accompagnateurs en bibliothèque et d’assistants de vie universitaire, aide à la prise de notes et aux examens.

Chaque année, Sciences Po accueille un plus grand nombre d’élèves en situation de handicap : ils étaient 20 en 2007, ils sont actuellement 97.

Sciences Po a fait appel à l’association Aditus, dont le délégué général Jérémie Boroy est un ancien diplômé et lui-même en situation de handicap, pour la mise en place des différents dispositifs d’accessibilité qui sont :

-L’accueil et l’accompagnement spécifique des élèves en situation de handicap sur le Forum,

-La retranscription des tables-rondes métiers sous-titrée sur des écrans et l’interprétariat en Langue des Signes Française,

-La mise à disposition de boucles magnétiques mobiles pour les élèves sourds ou malentendants,

-Un parcours facilité pour les étudiants aveugles ou malvoyants et à mobilité réduite.

Sciences Po est une institution d’enseignement supérieur et de recherche en sciences humaines et sociales qui consacre 37% de son budget à la recherche et se caractérise par une internationalisation poussée. Sciences Po compte 10 000 étudiants, dont 40% sont d’une autre nationalité que la nationalité française et viennent de plus de 130 pays. Sciences Po investit dans la responsabilité sociale et fait de la diversité sociale et culturelle une composante structurante de son identité. 26 % des étudiants sont boursiers à Sciences Po en 2011. Ils étaient 6% en l’an 2000.

Avec 70 entreprises au rendez-vous, l’édition 2011 du Forum Sciences Po – Entreprises a pour vocation de faire découvrir les activités des grands groupes français aux étudiants de Sciences Po, afin qu’ils cernent mieux leurs attentes et appréhendent de manière concrète certaines perspectives de carrière en France et à l’international. Les étudiants peuvent également saisir de nouvelles opportunités de stage ou d’emploi et élargir leur réseau professionnel.