Spectacle sur l’autisme : “Scarlett”, un conte féerique pour les enfants

La troupe de théâtre Jérôme&Marie va à la rencontre de tous les enfants handicapés pour leur proposer un merveilleux spectacle sur l’autisme. Les comédiens se rendent également dans des théâtres pour sensibiliser le plus grand nombre sur les thèmes de l’autisme et de la différence.

Alors que le nombre d’enfants en situation de handicap ne cesse d’augmenter, et que 15 % des 12,3 millions de patients hospitalisés sont des enfants de moins de 18 ans, comment agir pour leur apporter un peu de rêve, d’évasion et de magie ? Et comment faire pour les aider à mieux vivre cette “différence”, à un âge où on a surtout envie de ressembler aux autres ? C’est justement la raison d’être de “Scarlett”, spectacle sur l’autisme dédié aux enfants.

La compagnie de théâtre Jérôme&Marie s’est lancée dans une aventure un peu folle mais “tellement essentielle” : apporter le théâtre aux enfants qui ne peuvent pas se déplacer grâce à un mini-théâtre mobile. Leur faire connaître ces émotions qui font vibrer et cette poésie qui emporte loin du quotidien.

Dans les hôpitaux, dans les IME (instituts médicaux éducatifs), dans les centres spécialisés, ou encore dans les orphelinats… ils vont jouer une pièce intemporelle : “Scarlett”, un spectacle musical pour enfants qui aborde l’autisme et la différence.

Ce spectacle sur l’autisme raconte le voyage de Scarlett qui vit au Pays d’Arc-en-Ciel. Scarlett est tout en noir et blanc dans ce monde tout en couleurs, alors tous les enfants se moquent d’elle : “Scarletti Spaghetti ! tu as un cou de girafe, tu es tout en noir et blanc comme dans les films d’il y a très très longtemps…”

Là-bas, pour elle, c’est le cauchemar. Scarlett possède un petit sac en voile d’étoiles avec des bonbons magiques à l’intérieur. Alors chaque nuit, elle mange un bonbon magique et hop ! Elle s’envole de l’autre côté du ciel, derrière les nuages. Là, c’est son monde à elle. Elle est toute seule et fait ce qu’elle veut.

Jusqu’au jour où elle perd cette précieuse clef vers son monde d’illusions. Elle qui n’a jamais parlé à personne entame alors un grand voyage pour le retrouver. Sur sa route elle rencontre d’étranges personnages, tous prisonniers de leurs peurs et de leurs doutes. En les aidant, en les aimant, elle se guérit petit à petit. Est-ce vraiment son petit sac en voile d’étoiles qu’elle finira par trouver ?

Jérôme&Marie lancent un appel aux responsables des établissements pour donner à tous les enfants, quels qu’ils soient, la possibilité de profiter de ce beau spectacle sur l’autisme qui tourne depuis un an. Scarlett est d’ailleurs en représentation au Théâtre Pixel (Paris 18) jusqu’à la fin du mois de février, au théâtre La Boîte à Rire (Paris 19) en mars et avril, puis au Théo Théâtre (Paris 15) dès l’automne prochain.

La bande-annonce de « Scarlett » : https://vimeo.com/307015829