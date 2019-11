Scandaleux: des centaines d’EVS en fin de contrat

Une journée de grève et de manifestation s’est déroulée le 30 juin à l’appel des fédérations syndicales de l’Education nationale de la CGT, de la CFDT, de FO, de l’UNSA, de la FSU et de l’Union nationale des collectifs EVS. EVS pour Emploi de vie scolaire. Embauchées en contrats aidés depuis deux ans, plusieurs centaines de personnes dont la mission était l’accompagnement d’enfants en situation de handicap se retrouvent au chômage. La date du 30 juin marquait en effet la fin de leur contrat.

Dans deux mois, le 31 août, ce seront quelques 1 300 auxiliaires de vie scolaire (AVS) qui seron “mis au placard” . Embauchés en 2003 comme assistants d’éducation par l’Education nationale pour six ans, leur contrat ne pourra plus être renouvelé. Que vont-ils devenir ? Nul ne le sait. Que vont devenir leurs compétences ? Silence. Que vont devenir les enfants en situation de handicap qu’ils accompagnaient dans leur apprentissage ? « Ils seront pris en charge par des personnes débutantes et inexpérimentées », souligne l’Union nationale pour l’avenir de l’inclusion scolaire (Unaïsse), qui, avec la Fnaseph *, se bat pour la création d’un métier qualifié d’accompagnant scolaire et social d’élèves en situation de handicap. Si la loi handicap ouvre l’école à tous les enfants, encore faut-il leur donner les moyens matériels et humains d’y accéder ! L’Unaisse appelle à signer une pétition pour la professionnalisation des AVS. Lancée en mars 2008, elle a déjà recueilli 13 000 signatures. (source APF)

* Fédération nationale des associations au service des élèves présentant une situation de handicap)