Le SAVS ou Service d’Accompagnement à la Vie Sociale de l’URAPEDA

Le SAVS de l’URAPEDA : Pour un accompagnement global des personnes sourdes et malentendantes

Par notre partenaire URAPEDA. L’URAPEDA Auvergne Rhône Alpes agit pour l’inclusion et l’autonomie professionnelles des personnes sourdes et malentendantes. En adéquation avec le projet professionnel (formation, emploi, reconversion…) et dans le respect du choix de langue de chacun (oral, Langue des Signes Française, LfPC), des actions variées sont proposées. L’accompagnement, au long du parcours professionnel, est multiple et passe notamment par les SAVS : aides techniques (appareillage, logiciel…), aides humaines (interprète LSF/ Français, interface de communication), aménagement de situations de travail, formations, sensibilisations etc.

La surdité est un handicap de communication qui relève principalement d’obstacles rencontrés dans l’accès aux informations, aux savoirs, aux échanges formels et informels. C’est en ce sens que l’URAPEDA travaille à la mise en accessibilité du parcours professionnel. Comme chacun, certaines personnes sourdes peuvent également avoir des problématiques sociales qui freinent leur autonomie financière, sociale, professionnelle, familiale. Une orientation vers un service spécialisé est alors nécessaire.

Un accompagnement à la vie sociale à travers un SAVS

Depuis 2010, l’antenne URAPEDA située à Aubière (Puy-de-Dôme) répond à des besoins d’accompagnements spécifiques de personnes sourdes ou malentendantes ayant des problématiques associées à la surdité, au sein d’un SAVS (Service d’Accompagnement à la Vie Sociale).

L’objectif du service est de maintenir ou de développer l’autonomie des adultes sourds qu’il accompagne, tout en répondant à une multitude de problématiques personnelles en parallèle de la question professionnelle.

L’accès au SAVS nécessite l’obtention d’une orientation MDPH, et d’un accord de prise en charge financière par le département. La personne sourde qui intègre le service sera suivie, selon son projet, par deux professionnelles : une interprète LSF/ français qui assure la traduction des échanges avec les différents professionnels rencontrés (avocat, enseignant, médecin, tuteur…), ainsi qu’une référente sociale bilingue qui assure le suivi des personnes et des démarches en s’adaptant à son mode de communication. Les situations sont discutées par les deux professionnelles et la cheffe de service de l’URAPEDA qui supervise les actions du service.

Les missions qui en résultent sont variées :

– Rendre accessible l’ensemble des services offerts par la collectivité

– Accompagner les bénéficiaires dans une démarche d’autonomie

– Contribuer à la réalisation de leur projet de vie

– Favoriser le maintien ou la restauration de leurs liens familiaux, sociaux et professionnels

– Amener vers un équilibre dans l’environnement quotidien

Il s’agit d’un service du médico-social répondant aux obligations et utilisant les outils posés par la loi de 2002 en faveur de l’accompagnement des personnes en situation de handicap, avec une visée inclusive axée sur une ouverture sur le droit commun.

Un projet personnalisé

Le SAVS agit pour un accompagnement global de la personne et répond à des situations plurielles : santé, scolarité, hébergement, emploi, juridique… Lors des rendez-vous réguliers au sein du service ou au domicile des personnes, des objectifs sont fixés, les attentes et besoins sont réévalués. Ces ajustements permettent à la personne sourde d’agir sur son quotidien, d’être actrice de son autonomie. Il ne s’agit en aucun cas de se substituer au droit commun mais au contraire de valoriser l’autonomie de la personne en sensibilisant les acteurs sociaux qui l’entourent. La personne sourde est au cœur de l’élaboration de son projet personnalisé qui est co-construit avec les professionnelles.

Des temps partagés

Pour compléter cet accompagnement individuel, le SAVS organise des temps collectifs qui favorisent le développement de relations sociales et le partage de connaissances. Des ateliers thématiques autour de questions communes (élections municipales, le recyclage, les impôts…) sont animés par un spécialiste et permettent à chacun de mieux comprendre son environnement pour en devenir acteur. Le SAVS organise également des sorties, des visites, des spectacles avec son partenaire Culture du cœur, et participe ainsi à rendre accessible l’offre culturelle de la région.

La finalité du SAVS est que les personnes sourdes sortent de cet accompagnement avec les outils nécessaires à leur épanouissement social. Forte de ces connaissances sur l’accessibilité et sur ses droits la personne sourde pourra continuer ou commencer son projet professionnel.