Sarkozy, Royal, Depardieu, vedettes involontaires d’une campagne pour les aveugles

MONTPELLIER, (AFP) – Le président de la République Nicolas Sarkozy, Ségolène Royal ou Gérard Depardieu sont les vedettes involontaires d’un calendrier réalisé par la Fédération des aveugles de France (FAF), qui entend dénoncer avec cette campagne choc les problèmes auxquels se heurtent les malvoyants. Les photos, dont certaines ont été publiées lundi par le Midi Libre, ont été réalisées “avec trucage, volontairement et sans autorisation” par une agence de communication héraultaise, souligne le quotidien.

On y voit le couple présidentiel en train de marcher, M. Sarkozy tenant dans une main une canne blanche et portant des lunettes noires. En page intérieure, ce sont l’ancienne candidate PS à la présidence de la République, Ségolène Royal, et le comédien Gérard Depardieu qui tiennent une canne blanche, l’acteur ayant aussi un “chien d’aveugle” à ses côtés. Le détournement met aussi en scène Zinédine Zidane, Daniel Cohn-Bendit ou Thierry Ardisson, entre autres.

Ce calendrier, dont un exemplaire a été envoyé au président de la République selon le quotidien, est, selon le président de la FAF, le Montpelliérain Vincent Michel, “un coup de gueule” pour dénoncer les problèmes liés à l’accessibilité aux bâtiments, à l’information, au savoir mais aussi à l’emploi des malvoyants, dont “plus de la moitié sont au chômage”.

Selon M. Michel, “il y a urgence”. “On prend à témoin des grandes figures de notre temps pour accrocher nos principales préoccupations”, explique-t-il dans une interview.