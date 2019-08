Santé: un robot pour opérer un cancer de la langue

Formés à cette technologie de pointe au University Hospital of Pensylvannia (Etats-Unis), les docteurs Yann Malet et Sophie El Bédoui ont réalisé cette première le 19 novembre dernier chez un homme atteint d’une tumeur des voies aéro-digestives supérieures (VADS, environ 15% des cancers). “Le patient est retourné chez lui six jours après l’intervention. Il ne se plaint d’aucune séquelle et va bien”, a affirmé le Dr Mallet. Environ une opération de ce type par mois devrait être réalisée en 2009 par l’équipe du centre Oscar-Lambret. Le robot “Da Vinci S” permet notamment d’opérer avec une très grande précision, d’annuler les tremblements éventuels du médecin et de visualiser la tumeur en 3D.

“Il permet surtout d’opérer par voies naturelles des tumeurs difficilement opérables de cette façon (sans sectionnement des lèvres ou de la mâchoire)” en chirurgie traditionnelle, réduisant d’autant les risques de complications post-opératoires et les temps d’hospitalisation, a souligné le Dr Mallet. D’une valeur de près de deux millions d’euros, le robot est équipé de quatre bras articulés (un bras muni d’une caméra et trois bras pourvus d’instruments chirurgicaux) et d’une console, située à quelques mètres de la table d’opération, aux commandes de laquelle est installé le chirurgien. Il est également utilisé, quotidiennement, dans le traitement du cancer de la prostate ou de tumeurs gynécologiques. Plusieurs hôpitaux en France ont fait l’acquisition de ce robot mais seul l’hôpital de Tours s’est engagé à ce jour sur un programme de chirurgie des VADS.

Source : AFP