Santé: pour bénéficier des services médicaux, les Québécois devront désormais mettre la main à la poche

Appliquée à partir du 1er juillet, la «contribution générale pour la santé» sera de 25 $ par adulte en 2010, de 100 $ en 2011 et de 200 $ en 2012. Le paiement se fera par l’intermédiaire des déclarations de revenus. Ainsi, le premier paiement interviendra au printemps 2011, au moment où les contribuables rempliront leur déclaration d’impôt pour l’année 2010. Une exemption sera accordée aux ménages à faible revenu. Une personne seule vivant avec un revenu annuel de 14 040 $ ou un couple ayant plus d’un enfant et réalisant un revenu de 28 595 $ (ou moins) n’aura pas à acquitter ladite contribution.

Grâce à cette participation des citoyens, le gouvernement espère aller chercher 180 millions en 2010-2011, 575 millions en 2011-2012, 945 millions pour 2012-2013 et 945 millions pour 2013-2014.

«La contribution santé est un moyen simple et efficace de procurer un financement important aux établissements de santé, et ce, sans demander un effort démesuré à chaque contribuable», peut-on lire dans la portion du budget intitulée : vers un système de santé plus performant et mieux financé.

Les sommes recueillies seront regroupées dans un fonds spécial consacré exclusivement au financement des établissements de santé et de services sociaux. «Elles seront versées aux établissements en fonction de leur performance et pourraient servir à poursuivre le développement des services de première ligne et assurer le soutien de projets prometteurs destinés à améliorer la performance du système», espère le gouvernement.

L’introduction de cette nouvelle source de revenu permettrait à Québec de maintenir à 5 % la croissance annuelle totale des dépenses en santé.

Outre cette contribution, le gouvernement instaurera une «franchise santé» calculée en fonction du nombre de visites médicales effectuées pendant l’année. Il s’agit là d’une des recommandations du rapport Castonguay (février 2008) sur le financement du système de la santé. (Source Canoe)