Santé: plus de 2/3 des médecins hostiles à la politique du gouvernement

Plus de deux tiers des médecins portent un jugement négatif sur la politique de santé et de protection sociale de Nicolas Sarkozy et du gouvernement, selon un sondage Ifop réalisé pour le Quotidien du Médecin auprès de 502 médecins à paraître aujourd’hui.

Interrogés alors que les députés examinent le projet de loi “Hôpital, Patients, Santé, Territoires”, 70% des médecins portent un jugement “négatif” (48% “plutôt négatif” et 22% “très négatif”). 28% portent un regard “plutôt positif”. 2% qui ne se prononcent pas.

La répartition des opinions des médecins sur la politique de l’exécutif en matière de santé et de protection sociale ne varie que très faiblement entre libéraux et hospitaliers.

En revanche, les différences sont plus marquées entre les deux catégories quand les médecins sont interrogés sur la question de leur liberté d’installation.

59% des libéraux ont un jugement “pas favorable” (18% “plutôt pas”, 41% “pas du tout”) aux “amendements déposés par des députés (qui) envisagent de restreindre la possibilité pour les médecins de s’installer dans des régions ou des zones où ils sont déjà suffisamment nombreux”, contre 52% des hospitaliers (23% “plutôt pas” et 29% “pas du tout”).

Ce sondage de l’Ifop a été réalisé selon la méthode des quotas auprès d’un échantillon de 502 médecins, représentatif des médecins libéraux et hospitaliers. Les médecins ont été interrogés par téléphone du 26 février au 3 mars.

