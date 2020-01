Santé : mobilisation contre le cancer colorectal, deuxième cancer le plus meurtrier

Troisième cancer le plus fréquent (37.400 nouveaux cas chaque année), après ceux du sein et de la prostate, le cancer colorectal représente la deuxième cause de mortalité par cancer après celui du poumon, avec près de 17.000 décès par an. L’équivalent d’un avion de 300 places qui s’écrase chaque semaine, a souligné Francis Larra, président de la Ligue contre le cancer.

L’objectif du dépistage est de repérer au plus tôt, chez les personnes ne présentant pas de symptômes particuliers, les lésions cancéreuses ou précancéreuses de l’intestin, afin de leur donner de meilleures chances de guérison.

“Quel risque courons-nous, sinon celui d’être pris en charge à temps ?”, a interrogé la ministre de la Santé Roselyne Bachelot lors du lancement lundi du mois de mobilisation contre le cancer colorectal, sur le modèle d'”octobre rose” pour le cancer du sein.

Diagnostiqué et traité à un stade précoce, le cancer colorectal guérit dans 9 cas sur 10. Pris à un stade plus avancé, le pronostic est nettement moins bon. Dans l’ensemble, la survie est estimée à 57% cinq ans après le premier diagnostic du cancer du côlon-rectum.

L’objectif est d’améliorer la participation au dépistage organisé, qui consiste à réaliser, tous les deux ans à partir de 50 ans, un test permettant de détecter des traces de sang dans les selles, invisibles à l’oeil nu.

En cas de présence de sang (3% des cas), le généraliste prescrit une coloscopie (examen intestinal interne) pour rechercher la présence de lésions.

Les résultats des premiers programmes pilotes indiquent une participation de 43% de la population ciblée, plus faible chez les hommes. Le taux de participation recommandé de 50% permettrait une diminution de 15 à 20% de la mortalité.

Le dépistage se heurte encore à de nombreux freins psychologiques, a expliqué le Pr Larra : déni de la maladie, caractère désagréable de la manipulation des selles, angoisse du traitement…

Une campagne de communication nationale sera lancée à la télévision du 9 au 29 mars et à la radio du 21 mars au 7 avril pour “dédramatiser” le dépistage.

Un “camion-exposition” va en outre sillonner la France tout au long du mois de mars, pour aller à la rencontre de populations qui ne vont pas chez le médecin, a expliqué à la presse le président de l’Institut national du cancer (INCa) Dominique Maraninchi.

En pratique, le test de recherche de sang consiste à prélever deux petits fragments de selles de la taille d’un grain de riz, qu’il faut ensuite déposer sur une plaquette. Ce test est à effectuer sur trois selles consécutives. Le tout est placé dans une enveloppe fournie avec le test à envoyer à un laboratoire spécialisé.

Des tests plus performants dits “tests immunologiques” sont attendus dans les prochaines années.

Le processus de substitution “doit se faire dans le souci de la qualité et de l’égalité d’accès. Ca prend du temps”, a indiqué le Directeur général de la Santé, Didier Houssin.

Le test Hemoccult II utilisé actuellement est “archi fiable”, a déclaré pour sa part le Pr Maraninchi, soulignant que, quelle que soit la technique d’analyse utilisée, la première étape était le recueil d’échantillons de selles, du ressort de tout un chacun.

Source : AFP