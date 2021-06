Santé mentale et psychiatrie : Des assises nationales sans associations ?

Ecouter article Ecouter article





« Pour des Assises de la santé mentale et de la psychiatrie participatives et ouvertes à toutes et tous ! » : Une lettre ouverte adressée à Emmanuel Macron

Alors qu’Emmanuel Macron a annoncé en janvier 2021 la tenue d’Assises de la santé mentale et de la psychiatrie à la fin du mois de juin, les représentants de 16 associations lui ont adressé une lettre ouverte intitulée : « Pour des Assises de la santé mentale et de la psychiatrie participatives et ouvertes à toutes et tous ! ». Les associations estiment être exclues des concertations dans la mesure où seulement deux d’entre elles disposent actuellement du feu vert pour participer à l’événement.

C’est dans ce contexte que 16 organisations rassemblant des personnes concernées, des familles, des professionnels et des bénévoles, ont décidé d’interpeller le chef de l’État sur la méthode d’élaboration et la préparation de ces Assises. Malgré plusieurs sollicitations, une grande partie des organisations signataires ne sont toujours pas associées à la préparation de la concertation. « Des Assises qui doivent se tenir dans moins d’un mois et n’ont aucune visibilité sur le format ni même sur la date ! », déplorent les associations concernées.

Découvrez ci-dessous le texte de la lettre ouverte adressée à Emmanuel Macron le 3 juin dernier.

« Lettre ouverte au Président de la République : Pour des Assises de la santé mentale et de la psychiatrie participatives et ouvertes à toutes et tous !

Nos 16 associations adhérentes de l’Uniopss et associations membres du groupe de concertation santé mentale, rassemblant des personnes concernées, des familles, des professionnels et des bénévoles souhaitent alerter sur la méthode d’élaboration des Assises de la santé et de la psychiatrie.

La majorité des associations représentatives exclues de la concertation

Ces Assises, annoncées en janvier par le président de la République, et prévues pour fin juin ne sont pas organisées en concertation avec nos associations alors que depuis plusieurs mois nous interpellons les pouvoirs publics afin d’y participer et d’y contribuer. Seules deux associations de représentants de personnes et de familles sont intégrées au comité d’orientation des assises, composé majoritairement de représentants du monde médical. Par ailleurs, la consultation en ligne, lancée début mai, ne permet qu’une participation individuelle des personnes, des usagers, des familles et des professionnels. Certaines de nos organisations n’ont pas été associées ni même informées de cette consultation.

Garantir une vraie représentation des usagers et de leurs familles en matière de santé mentale et de psychiatrie

Alors que la représentation des acteurs du système de santé mentale est également limitée au sein de la Commission Nationale de la Psychiatrie, nous attendons des Assises de la santé mentale et de la psychiatrie participatives et ouvertes à toutes et tous. À un mois de la tenue de ces assises, nous regrettons l’absence de retour des pouvoirs publics, de visibilité sur le programme et l’organisation, et même sur la date.

Nous représentons des associations de représentants d’usagers et de familles en santé mentale, des associations gestionnaires d’établissements de santé mentale et d’établissements et services sociaux et médico-sociaux dans le champ du handicap psychique, ainsi que des acteurs de la prévention, promotion, de la santé et du secteur de l’addictologie, des soins de ville et de la lutte contre l’exclusion. Les transformations de l’offre en psychiatrie ne peuvent se penser qu’en articulation avec les offres sociales et médico-sociales et en prenant en compte les besoins et attentes des personnes et de leur proches, dans le respect de leurs droits.

Une volonté de faire des propositions sur les 9 thématiques prioritaires

La crise sanitaire, sociale et économique a mis en lumière des constats préexistants : des besoins en augmentation, l’insuffisance et l’inadaptation de l’offre. Elle a accru les problématiques de santé mentale des publics les plus vulnérables. 9 thématiques prioritaires ont été annoncées pour ces Assises, sur lesquelles nous avons des propositions dans le plaidoyer collectif élaboré en 2020.

Nous regrettons que soient absents du programme le respect des droits des personnes, ainsi que l’accompagnement social et médico-social. Les personnes connaissant des troubles psychiatriques ont besoin tout autant de soins médicaux que de soutiens et d’accompagnements pour un accès à la vie sociale, un logement autonome, et à l’emploi.

Nous nous tenons prêts à participer et à contribuer à ces Assises, pourvu qu’une place soit faite à tous les acteurs par les pouvoirs publics ».

Parmi les signataires de la lettre ouverte « Pour des Assises de la santé mentale et de la psychiatrie participatives et ouvertes à toutes et tous » :

Marie-Jeanne RICHARD, Présidente de l’UNAFAM

Patrick DOUTRELIGNE, Président de l’Uniopss

Dr Jean-Michel DELILE, Président de la Fédération Addiction

Eric WYNCKEL, Administrateur de l’AFTOC

Pascal MARIOTTI, Président de l’AdESM

Claude FINKELSTEIN, Présidente de la FNAPSY

Pascal BRICE, Président de la Fédération des acteurs de la solidarité

Léonard NZITUNGA, Président de la Fédération Santé-Habitat

Roland DYSLI, Vice-président de l’AIRe

Geneviève LAURENT, Présidente de l’ANECAMSP

Albert LAUTMAN, Directeur général de la Fédération nationale de la Mutualité Française

Denis LEGUAY, Président de Santé Mentale France

Pierre MICHELETTI, Président d’Action contre La Faim

Philippe GUERARD, Président d’Advocacy France

Hélène COLOMBANI, Présidente de la Fédération nationale des centres de santé

Bernard BASSET, Président d’Addictions France

Une enquête participative « santé mentale et psychiatrie »

En attendant la tenue des Assises de la santé mentale et de la psychiatrie, l’enquête en ligne du Ministère de la santé et des solidarités est toujours disponible ici : https://www.centre-val-de-loire.ars.sante.fr/