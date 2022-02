Santé mentale et présidentielles : L’Unafam propose 10 mesures urgentes

Ecouter article Ecouter article

À l’approche des élections présidentielles, l’Unafam formule 10 mesures urgentes sur le thème de la santé mentale à destination des candidats.

Suite à la Journée mondiale de la santé mentale qui a eu lieu en octobre dernier et à la publication de la 2e édition de son baromètre des aidants, l’Unafam – Union nationale de familles et amis de personnes malades et/ou handicapées psychiques – interpelle les candidats aux élections présidentielles 2022 sur le thème de la santé mentale et de la psychiatrie. Elle formule ainsi 10 propositions de « mesures urgentes » :

1. Mettre en place une agence nationale pour la santé mentale et psychiatrie.

2. Doubler le budget consacré à la recherche sur la santé mentale et la psychiatrie pour le quinquennat 2022-2027.

3. Rendre obligatoire la formation aux premiers secours en santé mentale pour l’ensemble des services publics accueillant du public.

4. Donner accès aux dispositifs de compensation du handicap aux personnes en situation de handicap psychique.

5. Développer les dispositifs de logements accompagnés pour permettre aux personnes en situation de handicap psychique d’accéder et de se maintenir dans un logement.

6. Ouvrir à toute personne souffrant de troubles psychiques l’accès aux dispositifs d’accompagnement vers et dans l’emploi.

7. Former 20% des médecins et infirmier(e)s scolaires par an aux problèmes de santé mentale chez les jeunes.

8. Organiser les équipes du SAMU pour qu’elles disposent de compétences psychiatriques 24h/24.

9. Créer une équipe mobile dans chaque secteur psychiatrique pour limiter l’hospitalisation et les ruptures de parcours.

10. Faire de la santé mentale et de la psychiatrie une grande cause nationale.

Un site internet dédié pour interpeller les candidats aux élections présidentielles

En parallèle de ces différentes propositions, l’Unafam encourage les Français à se saisir du problème et à mobiliser pour faire de la santé mentale un sujet prioritaire de la présidentielle à travers le lancement du site internet : https://laforcedavancer.unafam.org/.

Celui-ci permet à chacun d’interpeller le candidat de son choix sur Twitter sur le thème de la santé mentale.

Pour en savoir plus sur l’UNAFAM, rendez-vous ici : https://www.unafam.org/