Santé: les députés adoptent l’article sur la permanence des soins

Les députés ont voté mercredi le volet “permanence des soins” du texte Santé actuellement examiné à l’Assemblée, et qui prévoit notamment une collaboration entre les médecins et les hôpitaux pour assurer un accès aux soins les soirs, week-end et jours fériés.

L’article 16 du projet de loi “Hôpital, patients, territoires, santé” de la ministre Roselyne Bachelot rappelle que la permanence des soins est une “mission de service public” assurée par les médecins “dans le cadre de leur activité libérale”.

L’article ajoute que cette mission se fait “en collaboration avec les établissements de santé”.

Le texte précise encore que le préfet peut “procéder aux réquisitions éventuellement nécessaires à la mise en œuvre de la permanence des soins”.

Les députés ont maintenu à 3.750 euros le montant de l’amende infligée à un médecin qui refuserait “de déférer aux réquisitions de l’autorité publique”.

Dans un premier temps, le projet de loi prévoyait 7.500 euros d’amende.

