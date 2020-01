Santé : les dépenses du Rhône en chiffres

Au cours des neuf premiers mois de l’année 2010, le montant des dépenses versées par la Caisse du Rhône au titre du risque maladie s’élève à 2,906 milliards d’Euros, soit une augmentation de + 3,62% par rapport au neuf premiers mois de 2009. Les dépenses d’hospitalisation sont de 1,741 milliard d’Euros, en augmentation de + 3,71%. Les dépenses de médecine de ville qui s’élèvent à 1,165 milliard d’Euros enregistrent une progression de + 3,49%.

Une analyse plus fine des dépenses de médecine de ville montre que les dépenses d’honoraires médicaux et dentaires augmentent de 1,92%, que celles de prescriptions progressent de + 3,83% et que les indemnités journalières sont en augmentation de + 5,64%.

Les postes qui évoluent le plus fortement sont les dépenses de soins infirmiers en hausse de + 11,52%, les dépenses d’actes de transport en hausse de + 9,14%, les dépenses d’actes de chirurgie et de spécialité en hausse de + 5,98% et les dépenses de prestations en espèces en hausse de + 5,64%.

Le moteur de la croissance des dépenses de soins de ville reste plus que jamais la population exonérée du ticket modérateur au titre d’une affection de longue durée, qui contribue à 77,5% de l’augmentation, avec sur les neuf premiers mois de 2010, un rythme de progression des dépenses de +6,1% alors que dans le même temps, pour les patients sans exonération du ticket modérateur, les dépenses diminuent de 1,9 %.

Enfin, l’augmentation modérée des dépenses de pharmacie (+ 1,89%) est à rapprocher de la diminution des dépenses de consultations (- 0,77%) et donc du nombre de prescriptions pharmaceutiques. Seules les dépenses de médicaments remboursées à la population exonérée du ticket modérateur au titre d’une affection de longue durée augmentent (+3,1%) car pour les patients sans exonération du ticket modérateur, les dépenses pharmaceutiques diminuent de 2,7%.

En conclusion, il apparaît que dans le Rhône, au cours des neuf premiers mois de 2010, l’évolution des dépenses d’Assurance Maladie (+ 3,62%) reste relativement maîtrisée et quasi identique à celle de la France (+ 3,57%). Il est important de noter que la progression des dépenses de soins de ville dans le Rhône (+ 3,49% contre + 4,20% au niveau national), n’est pas très éloignée de l’objectif fixé à + 3,0% pour l’année 2010 dans la Loi de Financement de la Sécurité Sociale.