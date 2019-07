Santé et travail : un site pratique

Le Ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a mis en ligne un nouveau site Internet dédié aux risques liés aux différentes conditions de travail. Destiné aussi bien aux salariés qu’aux employeurs, il diffuse des informations pratiques et des solutions pour améliorer les conditions de travail.

Source : www.travailler-mieux.gouv.fr

Fiches métiers recensant les risques liés aux professions et la liste des dangers (bruit, stress, travail devant un écran, froid…), visite d’une entreprise virtuelle, visualisation des mauvaises conditions de travail (répétition de gestes, manutention, bruit, stress…) à travers des exemples d’accidents possibles mis en scène dans des animations ou solutions à mettre en place pour améliorer les conditions de travail des salariés, les thèmes abordés sont nombreux et variés. Des dossiers sont également disponibles en ligne : santé des travailleurs en Guyane, risques psychosociaux ou encore exemples de pratiques exemplaires mises en place par des entreprises. Les employeurs y trouveront aussi leur compte puisque le site propose des informations méthodologiques destinées à ceux qui veulent faire la démarche de réduire les risques professionnels. La rubrique « mesures et moyens de prévention » permet d’accéder à une liste de dispositifs concrets qui peuvent apporter une solution.