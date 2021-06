Santé des jeunes : Le “fil santé” accessible aux sourds et malentendants

Ecouter article Ecouter article





Le dispositif « Fil santé jeunes » est désormais accessible aux sourds et malentendants

Fil Santé Jeunes, dispositif de prévention géré par l’École des parents et des éducateurs d’Île-de-France (EPE IDF) afin de répondre à toutes les questions que peuvent se poser les jeunes sur leur santé est désormais accessible aux personnes sourdes et malentendantes.

Cette mise en accessibilité a été rendue possible grâce à un partenariat avec « Unanimes » – Union des associations nationales pour l’inclusion des malentendants et des sourds. En cliquant en haut du site internet Fil Santé Jeunes (https://www.filsantejeunes.com), les adolescents et jeunes adultes accèdent ainsi à un service d’interprètes en langue des signes françaises (LSF) ou en langue française parlée complétée (LPC).

Labellisé par Santé Publique France, le dispositif de prévention Fil santé jeunes est accessible par différents canaux : site internet, chat individualisé et collectif, forums… Il permet aux jeunes d’accéder à des informations et à des échanges anonymes et sans jugement auprès d’une équipe pluridisciplinaire de spécialistes de l’adolescence (médecins, psychologues, éducateurs…). Parmi les thèmes qui peuvent notamment être abordés : amour et sexualité, contraception et grossesse, mal être, drogue et addictions, nutrition, santé et soins…

Les jeunes qui le souhaitent peuvent ainsi poser des questions précises, directement à des professionnels de santé, à travers un formulaire à remplir facilement en ligne. Un numéro de téléphone est également indiqué pour ceux qui seraient en situation d’urgence : 0800 235 236 pour leur permettre d’obtenir une réponse immédiate.