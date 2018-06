Santé des aidants : Premier Prix Initiatives Aidants

Le collectif Je t’aide (ex-Journée Nationale des Aidants) lance son premier Prix Iniatives Aidants : la santé des aidants, le 6 octobre prochain.

L’association Je t’aide a pour mission d’accompagner et d’accélérer la reconnaissance des personnes aidantes (proches, professionnels). Leur rôle – nécessaire pour les personnes en perte d’autonomie du fait d’une maladie, d’un handicap ou de l’âge – demande une meilleure prise en compte de la part de la société entière et des institutions.

Le collectif s’est donc fondé dans le but de soutenir et développer tout projet ou dispositif destiné à apporter un soutien concret aux aidants, afin de faire progresser leurs droits et leur reconnaissance par la société et les professionnels de la santé et du médico-social.

La santé des aidants mise en avant

La première édition du Prix Iniatives Aidants tournera autour de la thématique de « la santé des aidants ». Pour se distinguer, les projets soumis devront pouvoir répondre à la problématique, tant au niveau de la santé physique, de la santé mentale que de la relation entre les différents intervenants.

Les projets attendus pourront être des actions de formation, de sensibilisation ou encore de prévention, des actions de répit, des applications. Le but avoué de cet événement est ainsi de récompenser les nouveaux projets qui apportent des solutions concrètes aux difficultés des aidants.

Un format original: le pitch vidéo

Les candidats ont jusqu’au 30 juin minuit pour présenter leur projet dans un pitch vidéo synthétique, à soumettre en ligne ici : https://www.associationjetaide.org/prix-initiatives-aidants-reglement/.

Parmi les dossiers soumis, 5 projets seront sélectionnés le 6 octobre 2018 pour recevoir 3000€, à Paris. Le Lauréat « Coup de cœur » bénéficiera, en plus, d’un accompagnement communication (1/2 journée de mentoring et partage de contenus avec le réseau « Je t’aide »)

Pour obtenir plus d’informations sur :