Santé : 10 000 personnes décéderaient chaque année à cause d’une erreur médicale

10 000 personnes. C’est environ le nombre de patients qui, selon Philippe Juvin, professeur d’anesthésie-réanimation, chef des urgences de l’hôpital Beaujon et secrétaire national de l’UMP chargé de la Santé, décèdent chaque année à l’hôpital à cause d’une erreur médicale.

Les erreurs graves seraient quant à elle beaucoup plus nombreuses que les décès, soit entre 300 000 et 500 000 chaque année. Un chiffre qui pour Philippe Juvin pourrait être évité. Pour améliorer la situation, il propose d’« obliger tous les hôpitaux à faire systématiquement une enquête après chaque décès, y compris dans les cas qui ne semblent pas liés à l’exercice de la médecine. » La cause principale serait l’erreur d’organisation : « organisation du service ou de la journée, problèmes d’étiquetage sur le médicament, omission de bracelet sur le patient, confusion dans les noms ou les dates de naissance ». Quant au manque de moyens, dénoncé par les syndicats, il ne serait pas une cause principale.

Le diagnostique du secrétaire national de l’UMP chargé de la Santé va donc dans le sens des déclarations du chef de l’Etat. Nicolas Sarkozy qui a annoncée que 2009 serai l’année de la réforme de l’hôpital, a en effet affirmé que les hôpitaux ne manquent pas de moyens mais d’une nouvelle organisation.

Les chiffres annoncés par Philippe Juvin ont été confirmé mardi par Roselyne Bachelot, ministre de la Santé.

