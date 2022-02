Sans abri avec un handicap, quels recours, quelles solutions ?

Ecouter article Ecouter article

Nous vous informons de la publication d’une nouvelle recherche appliquée menée par le Centre Régional d’Etudes d’Actions et d’Informations en faveur des personnes en situation de vulnérabilité (CREAI) Ile-de-France et la Haute Ecole de Travail Social et de la Santé de Lausanne (HES-SO), en partenariat avec le Centre de Recherches Sociologiques et Politiques de l’Université de Paris 8 Vincennes Saint-Denis, le SAMU social, l’Armée du Salut, l’APF France Handicap, l’association Oeuvres d’Avenir et les partenaires suisses de Lausanne

Cette recherche avait pour objectif de mettre en évidence les liens éventuels entre l’existence de certaines déficiences et la pérennisation de situations de grande précarité à la rue, ceci afin d’améliorer la situation et la qualité de vie des personnes concernées, à travers l’optimisation des dispositifs du travail social dont s’est la mission.

Plus spécifiquement elle s’est attachée à mesurer si une déficience motrice et/ou sensorielle est un facteur de non-recours pour les personnes sans-abri face aux dispositifs de l’AHI et de l’urgence sociale à Paris. Dans quelle mesure le handicap physique ou sensoriel, incite t’il les personnes handicapées sans abri à ne pas faire appel aux dispositifs de l’urgence sociale et de l’AHI ?

Le dispositif Accueil Hébergement Insertion (AHI) est un service public pour l’hébergement et l’accès au logement des personnes sans abri ou mal logées. Actuellement le non-recours à cette aide prend une ampleur non négligeable. En 2018, la mairie de Paris a dénombré 2 952 sans-abri qui n’ont pas fait usage de ce dispositif d’urgence sociale au cours de la nuit hivernale du 15 au 16 février de la même année. De nombreuses recherches montrent que ce phénomène repose en partie sur une inadaptation de l’urgence sociale à la demande et aux besoins, ainsi que sur des difficultés d’accès pour les personnes en situation de handicap. Or, l’accessibilité de l’urgence sociale est le premier maillon du dispositif AHI.

En ce sens, cette recherche avait pour objectif de définir si le fait de présenter une situation de déficience motrice et/ou sensorielle, créait pour les personnes sans-abri concernées une situation de non-recours vis-à-vis des dispositifs de l’urgence sociale et de l’AHI. Inscrite dans une démarche de Recherches Action Collaborative, elle a donné matière à plusieurs livrables et outils pratiques :

Un Glossaire, qui a permis de définir 68 concepts utilisés par la recherche et dont l'objectif est de favoriser un cadre de langage commun et une meilleure collaboration entre les professionnels des différents secteurs entre eux et avec les acteurs politiques.

Un livre blanc qui adresse aux acteurs publics des propositions concrètes pour favoriser l'accessibilité de l'urgence sociale et de l'AHI aux personnes sans-abri qui présentent des déficiences motrices et/ou sensorielles.

Un web documentaire, pensé pour raconter de façon inédite la recherche et les problématiques étudiées à travers les processus de coproduction entre tous les acteurs mobilisés, qui constituent des résultats à part entière comme sources d'inspiration et modalités pour produire de la connaissance appliquée. Celui-ci donne la parole aux acteurs mobilisés à travers leurs témoignages et s'affirme comme un outil scientifique à part.

bande annonce du webdocumentaire

Un rapport de la recherche et des articles.

rapport-d-enquête

Cette recherche a été soutenue dans le cadre de l’Appel à Projets Handicap et Grande Précarité 2018, lancé par la FIRAH en partenariat avec la Fondation MAAF Initiatives et Handicap et la Croix Rouge Française.



