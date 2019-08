Samu social : les personnels en grève reçus à l’Hôtel de Ville

Depuis le 31 mars, une partie des salariés du Samu social de Paris est en grève. Outil essentiel de la lutte contre l’exclusion à Paris, le Samu social remplit plusieurs missions : maraudes véhiculées, accueil de jour, hébergement, gestion hôtelière et gestion du 115. Ses agents exercent ces missions avec un grand dévouement dans des conditions de plus en plus difficiles du fait de la violence de la crise économique et sociale et du manque de moyens mis par l’Etat pour l’hébergement d’urgence en Ile-de-France.

Si la Ville de Paris a fortement augmenté sa contribution au Samu social depuis plusieurs années (2,8 millions d’euros en 2009, + 63 % depuis 2001), l’Etat, responsable de la prise en charge des sans abri, est le principal financeur de cet organisme doté d’un budget de fonctionnement de 17 millions d’euros (hors dépenses hôtelières). Face aux revendications légitimes des salariés, la Ville de Paris demande à l’Etat de donner rapidement au Samu social les moyens d’exercer dans les meilleures conditions ses missions de solidarité auprès des plus démunis. Pour sortir du conflit social actuel et en complément des financements que l’Etat verserait, la Ville de Paris est prête à prendre sa part à l’amélioration des conditions de travail et de rémunération des agents.