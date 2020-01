Le parvis de l’hôtel de Ville accueillera, à l’occasion du 60e anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, le village des droits de l’Homme sur le parvis de l’Hôtel de Ville, le samedi 30 août 2008 de 10h à 18h.

Cette manifestation, menée à l’initiative de la 61ème conférence annuelle des organisations Non Gouvernementales de l’ONU en partenariat avec la Ville de Paris, vise à sensibiliser le public aux actions des ONG et des Nations Unies en faveur des droits de l’Homme et à encourager le dialogue entre les défenseurs des droits de l’Homme et le grand public.

Au sein du village des droits de l’Homme, des représentants de la société civile venus du monde entier témoigneront de leur expérience en matière de défense des droits de l’Homme et animeront des stands et des espaces de discussion avec le public qui sera invité à s’exprimer de manière artistique sur le « mur des droits de l’Homme » : l’artiste peintre espagnol Valentin Caro les y accueillera tout au long de la journée. Cette fresque sera ensuite offerte au Ministère des Affaires Etrangères pour exposition. La journée sera rythmée par des performances musicales et sera clôturée par une session de Slam sur le thème des droits de l’Homme.