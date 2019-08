Handicap International organise, le samedi 27 septembre prochain, les 14èmes Pyramides de chaussures contre les bombes à sous-munition (BASM), dans 37 villes de France.

Cet événement citoyen a pour but de sensibiliser le public aux effets destructeurs des BASM. A cette occasion, Handicap International l’invite à venir affirmer son engagement à leur côté, en signant la pétition d’interdiction des BASM.

Il est à noter que le travail de plaidoyer et la mobilisation de la société civile ont enfin porté leurs fruits et sont sur le point d’être récompensés : après un combat de quatre années, un projet de traité d’interdiction de ces armes existe depuis le 30 mai dernier, et doit être signé le 3 décembre prochain.

Cependant, Handicap International veut « maintenir la pression » , « pour qu’un maximum d’Etats, dont la France, tienne ses engagements et signe le traité ».

Déjà plus de 540 000 personnes ont soutenu leur combat contre les BASM.

PS : Vous pourrez trouver prochainement les détails du déroulement des événements, ville par ville, sur nos sites internet :

www.handicap-international.fr

www.sousmunitions.org